Жители пермских поселков через суд добились УЗИ и рентгена

31 августа 2022 в 18:59 Размер текста - 17 +

В кабинете УЗИ не было самого аппарата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители двух пермских поселков пожаловались в прокуратуру Пермского района на отсутствие необходимого медоборудования в центральной райбольнице. Ведомство в свою очередь обратилось в суд, который поддержал иск. «В ходе судебного заседания ответчиком добровольно удовлетворены требования прокурора в части оснащения кабинета аппаратом рентгена, в остальной части исковые требования прокурора удовлетворены», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Кроме рентгена минздрав должен поставить в больницу аппарат УЗИ, а также привести в нормативное состояние здания поликлиник и стационаров. Решение суда вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура обнаружила нарушения в оснащении медицинских кабинетов восьми детских садов. В них не было воздуховодов для искусственного дыхания, аппаратов искусственной вентиляции легких, фиксаторов ключицы, травматологические укладок и другого.

Жители двух пермских поселков пожаловались в прокуратуру Пермского района на отсутствие необходимого медоборудования в центральной райбольнице. Ведомство в свою очередь обратилось в суд, который поддержал иск. «В ходе судебного заседания ответчиком добровольно удовлетворены требования прокурора в части оснащения кабинета аппаратом рентгена, в остальной части исковые требования прокурора удовлетворены», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Кроме рентгена минздрав должен поставить в больницу аппарат УЗИ, а также привести в нормативное состояние здания поликлиник и стационаров. Решение суда вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура обнаружила нарушения в оснащении медицинских кабинетов восьми детских садов. В них не было воздуховодов для искусственного дыхания, аппаратов искусственной вентиляции легких, фиксаторов ключицы, травматологические укладок и другого.