30 августа 2022

Жители пермских поселков через суд добились УЗИ и рентгена

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Челябинск, узи, стационар, медицина, клиника, ультразвуковое исследование
В кабинете УЗИ не было самого аппарата Фото:

Жители двух пермских поселков пожаловались в прокуратуру Пермского района на отсутствие необходимого медоборудования в центральной райбольнице. Ведомство в свою очередь обратилось в суд, который поддержал иск.

«В ходе судебного заседания ответчиком добровольно удовлетворены требования прокурора в части оснащения кабинета аппаратом рентгена, в остальной части исковые требования прокурора удовлетворены», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Кроме рентгена минздрав должен поставить в больницу аппарат УЗИ, а также привести в нормативное состояние здания поликлиник и стационаров.

Решение суда вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура обнаружила нарушения в оснащении медицинских кабинетов восьми детских садов. В них не было воздуховодов для искусственного дыхания, аппаратов искусственной вентиляции легких, фиксаторов ключицы, травматологические укладок и другого.

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Жители двух пермских поселков пожаловались в прокуратуру Пермского района на отсутствие необходимого медоборудования в центральной райбольнице. Ведомство в свою очередь обратилось в суд, который поддержал иск. «В ходе судебного заседания ответчиком добровольно удовлетворены требования прокурора в части оснащения кабинета аппаратом рентгена, в остальной части исковые требования прокурора удовлетворены», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Кроме рентгена минздрав должен поставить в больницу аппарат УЗИ, а также привести в нормативное состояние здания поликлиник и стационаров. Решение суда вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура обнаружила нарушения в оснащении медицинских кабинетов восьми детских садов. В них не было воздуховодов для искусственного дыхания, аппаратов искусственной вентиляции легких, фиксаторов ключицы, травматологические укладок и другого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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