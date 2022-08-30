Жители пермских поселков через суд добились УЗИ и рентгена

Жители двух пермских поселков пожаловались в прокуратуру Пермского района на отсутствие необходимого медоборудования в центральной райбольнице. Ведомство в свою очередь обратилось в суд, который поддержал иск.
«В ходе судебного заседания ответчиком добровольно удовлетворены требования прокурора в части оснащения кабинета аппаратом рентгена, в остальной части исковые требования прокурора удовлетворены», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Кроме рентгена минздрав должен поставить в больницу аппарат УЗИ, а также привести в нормативное состояние здания поликлиник и стационаров.
Решение суда вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура обнаружила нарушения в оснащении медицинских кабинетов восьми детских садов. В них не было воздуховодов для искусственного дыхания, аппаратов искусственной вентиляции легких, фиксаторов ключицы, травматологические укладок и другого.
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