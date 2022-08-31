Неизвестные изрезали колеса на машине свердловского единоросса. Фото

01 сентября 2022 в 00:46 Размер текста - 17 +

В Асбесте кто-то напал на машину кандидата в депутаты Ильи Потанина Фото: Анна Майорова © URA.RU В Асбесте (Свердловская область) неизвестные порезали колеса на автомобиле кандидата в депутаты местной думы от «Единой России» Ильи Потанина. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Вечером около спортзала „Мастерская спорта“ на Ладыженского, 7 кто-то порезал три колеса на автомобиле Потанина», — рассказал местный житель. URA.RU обратилось в ГУ МВД по Свердловской области, чтобы узнать, написал ли политик заявление по факту происшествия. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что еще один кандидат в депутаты гордумы Асбеста попал в крупный скандал накануне выборов. Сын депутата Дмитрия Александрина Егор назвал «грязью» активистку местного «Автоклуба», при этом в дальнейшем выяснилось, что девушка сама спровоцировала Александрина-младшего на оскорбления. Фото: предоставлено очевидцем Фото: предоставлено очевидцем Фото: предоставлено очевидцем

В Асбесте (Свердловская область) неизвестные порезали колеса на автомобиле кандидата в депутаты местной думы от «Единой России» Ильи Потанина. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Вечером около спортзала „Мастерская спорта“ на Ладыженского, 7 кто-то порезал три колеса на автомобиле Потанина», — рассказал местный житель. URA.RU обратилось в ГУ МВД по Свердловской области, чтобы узнать, написал ли политик заявление по факту происшествия. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что еще один кандидат в депутаты гордумы Асбеста попал в крупный скандал накануне выборов. Сын депутата Дмитрия Александрина Егор назвал «грязью» активистку местного «Автоклуба», при этом в дальнейшем выяснилось, что девушка сама спровоцировала Александрина-младшего на оскорбления.