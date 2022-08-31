31 августа 2022

Неизвестные изрезали колеса на машине свердловского единоросса. Фото

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В Асбесте кто-то напал на машину кандидата в депутаты Ильи Потанина Фото:

В Асбесте (Свердловская область) неизвестные порезали колеса на автомобиле кандидата в депутаты местной думы от «Единой России» Ильи Потанина. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«Вечером около спортзала „Мастерская спорта“ на Ладыженского, 7 кто-то порезал три колеса на автомобиле Потанина», — рассказал местный житель. URA.RU обратилось в ГУ МВД по Свердловской области, чтобы узнать, написал ли политик заявление по факту происшествия. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее агентство сообщало, что еще один кандидат в депутаты гордумы Асбеста попал в крупный скандал накануне выборов. Сын депутата Дмитрия Александрина Егор назвал «грязью» активистку местного «Автоклуба», при этом в дальнейшем выяснилось, что девушка сама спровоцировала Александрина-младшего на оскорбления.

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В Асбесте (Свердловская область) неизвестные порезали колеса на автомобиле кандидата в депутаты местной думы от «Единой России» Ильи Потанина. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Вечером около спортзала „Мастерская спорта“ на Ладыженского, 7 кто-то порезал три колеса на автомобиле Потанина», — рассказал местный житель. URA.RU обратилось в ГУ МВД по Свердловской области, чтобы узнать, написал ли политик заявление по факту происшествия. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что еще один кандидат в депутаты гордумы Асбеста попал в крупный скандал накануне выборов. Сын депутата Дмитрия Александрина Егор назвал «грязью» активистку местного «Автоклуба», при этом в дальнейшем выяснилось, что девушка сама спровоцировала Александрина-младшего на оскорбления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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