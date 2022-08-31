С учениками челябинских школ поговорят о важном

В школах Челябинской области пройдут внеклассные уроки «Разговоры о важном»

01 сентября 2022 в 18:59 Размер текста - 17 +

С 5 сентября в регионе начнутся «Разговоры о важном» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во всех школах Челябинской области с 5 сентября начнутся внеклассные уроки «Разговоры о важном». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобра. «В школах региона с 5 сентября для учеников станут проводить внеклассные уроки „Разговоры о важном“. Порядок проведения внеклассного урока разработан в Минпросвещении РФ. На эти занятия запланирован один час в неделю», — заявили в пресс-службе ведомства. В региональном минобре отметили, что для проведения уроков «Разговоры о важном» в помощь педагогам разработан электронный сервис. Уроки охватят учеников с 1 по 11 классы и они адаптированы под их возраст. Согласно проекту, классные учителя будут в увлекательной форме знакомить ребят с историей и культурными традициями страны, приобщать детей к патриотическим и семейным ценностям. Внеклассные уроки также приурочат к важным датам в стране. В сентябре занятия будут посвящены Дню знаний и истории России. В День пожилого человека, 1 октября, педагоги расскажут детям о старшем поколении и о необходимости заботиться и помогать пожилым людям.

Во всех школах Челябинской области с 5 сентября начнутся внеклассные уроки «Разговоры о важном». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобра. «В школах региона с 5 сентября для учеников станут проводить внеклассные уроки „Разговоры о важном“. Порядок проведения внеклассного урока разработан в Минпросвещении РФ. На эти занятия запланирован один час в неделю», — заявили в пресс-службе ведомства. В региональном минобре отметили, что для проведения уроков «Разговоры о важном» в помощь педагогам разработан электронный сервис. Уроки охватят учеников с 1 по 11 классы и они адаптированы под их возраст. Согласно проекту, классные учителя будут в увлекательной форме знакомить ребят с историей и культурными традициями страны, приобщать детей к патриотическим и семейным ценностям. Внеклассные уроки также приурочат к важным датам в стране. В сентябре занятия будут посвящены Дню знаний и истории России. В День пожилого человека, 1 октября, педагоги расскажут детям о старшем поколении и о необходимости заботиться и помогать пожилым людям.