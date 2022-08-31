С учениками челябинских школ поговорят о важном

Во всех школах Челябинской области с 5 сентября начнутся внеклассные уроки «Разговоры о важном». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобра.
«В школах региона с 5 сентября для учеников станут проводить внеклассные уроки „Разговоры о важном“. Порядок проведения внеклассного урока разработан в Минпросвещении РФ. На эти занятия запланирован один час в неделю», — заявили в пресс-службе ведомства.
В региональном минобре отметили, что для проведения уроков «Разговоры о важном» в помощь педагогам разработан электронный сервис. Уроки охватят учеников с 1 по 11 классы и они адаптированы под их возраст. Согласно проекту, классные учителя будут в увлекательной форме знакомить ребят с историей и культурными традициями страны, приобщать детей к патриотическим и семейным ценностям.
Внеклассные уроки также приурочат к важным датам в стране. В сентябре занятия будут посвящены Дню знаний и истории России. В День пожилого человека, 1 октября, педагоги расскажут детям о старшем поколении и о необходимости заботиться и помогать пожилым людям.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»