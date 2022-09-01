В школе №18 поселка Островное (Березовский, Свердловская область) в этом году всего две ученицы. Но их не оставили без праздника. Для девочек провели торжественную линейку.
«Вика Парфентьева идет в четвертый класс. Она в школе №18 будет учиться первый год. А Настя Солоденко уже шестиклассница. Девочка с первого класса единственная ученица», — пишет в группе «Типичный Екатеринбург».
Ранее агентство писало, что в селе Трифоново (Свердловская область) прошел выпускной для единственного одиннадцатиклассника — Стаса Баданина, сообщил депутат Госдумы РФ Максим Иванов. Иванов восхитился Баданиным и пожелал ему успехов в высшем образовании.
Фото: «Типичный Екатеринбург»
Фото: «Типичный Екатеринбург»
Фото:«Типичный Екатеринбург»
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В школе №18 поселка Островное (Березовский, Свердловская область) в этом году всего две ученицы. Но их не оставили без праздника. Для девочек провели торжественную линейку. «Вика Парфентьева идет в четвертый класс. Она в школе №18 будет учиться первый год. А Настя Солоденко уже шестиклассница. Девочка с первого класса единственная ученица», — пишет в группе «Типичный Екатеринбург». Ранее агентство писало, что в селе Трифоново (Свердловская область) прошел выпускной для единственного одиннадцатиклассника — Стаса Баданина, сообщил депутат Госдумы РФ Максим Иванов. Иванов восхитился Баданиным и пожелал ему успехов в высшем образовании.