В свердловскую школу 1 сентября пошли всего две ученицы. Фото

В школе поселка Островное под Екатеринбургом будут учиться всего две школьницы
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1-ое сентября. День знаний. Дягилевский лицей. Екатеринбург, первый звонок, первоклассник, первый класс, первоклашка, 1 сентября
В школе Березовского будут учиться всего две школьницы Фото:

В школе №18 поселка Островное (Березовский, Свердловская область) в этом году всего две ученицы. Но их не оставили без праздника. Для девочек провели торжественную линейку.

«Вика Парфентьева идет в четвертый класс. Она в школе №18 будет учиться первый год. А Настя Солоденко уже шестиклассница. Девочка с первого класса единственная ученица», — пишет в группе «Типичный Екатеринбург».

Ранее агентство писало, что в селе Трифоново (Свердловская область) прошел выпускной для единственного одиннадцатиклассника — Стаса Баданина, сообщил депутат Госдумы РФ Максим Иванов. Иванов восхитился Баданиным и пожелал ему успехов в высшем образовании.

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В школе №18 поселка Островное (Березовский, Свердловская область) в этом году всего две ученицы. Но их не оставили без праздника. Для девочек провели торжественную линейку. «Вика Парфентьева идет в четвертый класс. Она в школе №18 будет учиться первый год. А Настя Солоденко уже шестиклассница. Девочка с первого класса единственная ученица», — пишет в группе «Типичный Екатеринбург». Ранее агентство писало, что в селе Трифоново (Свердловская область) прошел выпускной для единственного одиннадцатиклассника — Стаса Баданина, сообщил депутат Госдумы РФ Максим Иванов. Иванов восхитился Баданиным и пожелал ему успехов в высшем образовании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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