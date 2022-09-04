04 сентября 2022
03 сентября 2022
02 сентября 2022

Тюменцы стали больше тратить на коммунальные услуги

РИА «Новости»: жители Тюменской области стали больше платить за коммунальные услуги
© Служба новостей «URA.RU»
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Сумма коммунальных платежей тюменцев увеличилась на 854 рубля Фото:

Затраты на жилищно-коммунальные услуги среднестатистической семьи в Тюменской области составили 4791 рубль в 2021 году в месяц, что на 854 рубля больше, чем годом ранее. Об этом говорится в рейтинге РИА «Новости».

«Тюменская область: 27-е место, доля расходов среднестатистической семьи, потраченных на оплату ЖКУ и топлива в 2021 году, — 9,7%. Расходы в месяц — 4791 рубль», — говорится в исследовании.

Ранее URA.RU сообщало, что 2020 году Тюменская область занимала 28-е место в рейтинге регионов России по доле расходов населения на ЖКУ. Тогда тюменцы тратили 3937 рублей в месяц.

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Затраты на жилищно-коммунальные услуги среднестатистической семьи в Тюменской области составили 4791 рубль в 2021 году в месяц, что на 854 рубля больше, чем годом ранее. Об этом говорится в рейтинге РИА «Новости». «Тюменская область: 27-е место, доля расходов среднестатистической семьи, потраченных на оплату ЖКУ и топлива в 2021 году, — 9,7%. Расходы в месяц — 4791 рубль», — говорится в исследовании. Ранее URA.RU сообщало, что 2020 году Тюменская область занимала 28-е место в рейтинге регионов России по доле расходов населения на ЖКУ. Тогда тюменцы тратили 3937 рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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