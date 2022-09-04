Тюменцы стали больше тратить на коммунальные услуги

Сумма коммунальных платежей тюменцев увеличилась на 854 рубля
Затраты на жилищно-коммунальные услуги среднестатистической семьи в Тюменской области составили 4791 рубль в 2021 году в месяц, что на 854 рубля больше, чем годом ранее. Об этом говорится в рейтинге РИА «Новости».
«Тюменская область: 27-е место, доля расходов среднестатистической семьи, потраченных на оплату ЖКУ и топлива в 2021 году, — 9,7%. Расходы в месяц — 4791 рубль», — говорится в исследовании.
Ранее URA.RU сообщало, что 2020 году Тюменская область занимала 28-е место в рейтинге регионов России по доле расходов населения на ЖКУ. Тогда тюменцы тратили 3937 рублей в месяц.
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