В раменском аэропорту задержан ряд рейсов для обеспечения безопасности
В международном аэропорту Жуковский (Раменское) возникли задержки с отправлением ряда рейсов. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Согласно расписанию, отменены три рейса на прилет из Душанбе, Худжанда, Батуми. Также скорректировано расписание отправления на вылет трех воздушных судов: два из Батуми, один из Душанбе.
Ранее приостановление работы аэропорта Курумоч вызвало задержки в терминале. Шесть рейсов ожидают отправления.
