В аэропорту Жуковский массовые задержки и отмены рейсов. Скрин

В аэропорту Жуковского задерживают отправление шести рейсов
В раменском аэропорту задержан ряд рейсов для обеспечения безопасности
В раменском аэропорту задержан ряд рейсов для обеспечения безопасности

В международном аэропорту Жуковский (Раменское) возникли задержки с отправлением ряда рейсов. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Согласно расписанию, отменены три рейса на прилет из Душанбе, Худжанда, Батуми. Также скорректировано расписание отправления на вылет трех воздушных судов: два из Батуми, один из Душанбе.

Ранее приостановление работы аэропорта Курумоч вызвало задержки в терминале. Шесть рейсов ожидают отправления. 

