05 сентября 2022

В британском ТВ-шоу начали разыгрывать оплату счетов за электроэнергию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ЖКХ. Москва, деньги, платежка жкх, счета за оплату, квитанции об оплате
Британцам в Колесо Фортуны предложили выиграть оплату счетов за электроэнергию Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

В британском телешоу This Morning («Этим утром») в части с розыгрышами призов «Колесо фортуны» начали разыгрывать оплату счетов за электроэнергию. Об этом сообщает Edinburgh Live.

«Колесо Фортуны — это часть программы, в которой зрители по телефону могут вращать колесо и выигрывать призы. В понедельник (5 сентября — прим. URA.RU) в качестве призов были предложены тысяча фунтов стерлингов и оплата счетов за электроэнергию за четыре месяца зимой», — говорится в публикации.

По информации издания, подобная инициатива продюсеров вызвала недоумение жителей Соединенного Королевства. «Это идеально демонстрирует, в каком ужасном состоянии находится наша страна», — написал один из зрителей.

Великобритания столкнулась с сильнейшим энергокризисом из-за введения санкций против России. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что граждан ждут «умопомрачительные» счета за электроэнергию. По данным газеты Financial Times, из-за экономического кризиса 54% предприятий Великобритании находятся на грани закрытия. The Sun сообщала, что власти Лондона разрабатывают меры по борьбе с возможными массовыми беспорядками, ведь нехватка газа в Соединенном Королевстве может привести к отключению электроэнергии будущей зимой.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

В британском телешоу This Morning («Этим утром») в части с розыгрышами призов «Колесо фортуны» начали разыгрывать оплату счетов за электроэнергию. Об этом сообщает Edinburgh Live. «Колесо Фортуны — это часть программы, в которой зрители по телефону могут вращать колесо и выигрывать призы. В понедельник (5 сентября — прим. URA.RU) в качестве призов были предложены тысяча фунтов стерлингов и оплата счетов за электроэнергию за четыре месяца зимой», — говорится в публикации. По информации издания, подобная инициатива продюсеров вызвала недоумение жителей Соединенного Королевства. «Это идеально демонстрирует, в каком ужасном состоянии находится наша страна», — написал один из зрителей. Великобритания столкнулась с сильнейшим энергокризисом из-за введения санкций против России. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что граждан ждут «умопомрачительные» счета за электроэнергию. По данным газеты Financial Times, из-за экономического кризиса 54% предприятий Великобритании находятся на грани закрытия. The Sun сообщала, что власти Лондона разрабатывают меры по борьбе с возможными массовыми беспорядками, ведь нехватка газа в Соединенном Королевстве может привести к отключению электроэнергии будущей зимой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...