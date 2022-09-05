В британском ТВ-шоу начали разыгрывать оплату счетов за электроэнергию

В британском телешоу This Morning («Этим утром») в части с розыгрышами призов «Колесо фортуны» начали разыгрывать оплату счетов за электроэнергию. Об этом сообщает Edinburgh Live.
«Колесо Фортуны — это часть программы, в которой зрители по телефону могут вращать колесо и выигрывать призы. В понедельник (5 сентября — прим. URA.RU) в качестве призов были предложены тысяча фунтов стерлингов и оплата счетов за электроэнергию за четыре месяца зимой», — говорится в публикации.
По информации издания, подобная инициатива продюсеров вызвала недоумение жителей Соединенного Королевства. «Это идеально демонстрирует, в каком ужасном состоянии находится наша страна», — написал один из зрителей.
Великобритания столкнулась с сильнейшим энергокризисом из-за введения санкций против России. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что граждан ждут «умопомрачительные» счета за электроэнергию. По данным газеты Financial Times, из-за экономического кризиса 54% предприятий Великобритании находятся на грани закрытия. The Sun сообщала, что власти Лондона разрабатывают меры по борьбе с возможными массовыми беспорядками, ведь нехватка газа в Соединенном Королевстве может привести к отключению электроэнергии будущей зимой.
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В британском телешоу This Morning («Этим утром») в части с розыгрышами призов «Колесо фортуны» начали разыгрывать оплату счетов за электроэнергию. Об этом сообщает Edinburgh Live. «Колесо Фортуны — это часть программы, в которой зрители по телефону могут вращать колесо и выигрывать призы. В понедельник (5 сентября — прим. URA.RU) в качестве призов были предложены тысяча фунтов стерлингов и оплата счетов за электроэнергию за четыре месяца зимой», — говорится в публикации. По информации издания, подобная инициатива продюсеров вызвала недоумение жителей Соединенного Королевства. «Это идеально демонстрирует, в каком ужасном состоянии находится наша страна», — написал один из зрителей. Великобритания столкнулась с сильнейшим энергокризисом из-за введения санкций против России. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что граждан ждут «умопомрачительные» счета за электроэнергию. По данным газеты Financial Times, из-за экономического кризиса 54% предприятий Великобритании находятся на грани закрытия. The Sun сообщала, что власти Лондона разрабатывают меры по борьбе с возможными массовыми беспорядками, ведь нехватка газа в Соединенном Королевстве может привести к отключению электроэнергии будущей зимой.