Эквивалентен ста сигаретам: нарколог предупредил об опасности кальяна

Нарколог Исаев: час курения кальяна эквивалентен выкуриванию 100 и более сигарет
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Нарколог предупредил об опасности кальяна
Нарколог предупредил об опасности кальяна Фото:

Час курения кальяна по объему вдыхаемого дыма сопоставим с выкуриванием ста и более сигарет. Об этом сообщил врач-психиатр и нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. 

«Объем дыма, вдыхаемого за такую кальянную сессию, может быть эквивалентен выкуриванию 100 и более сигарет. Это связано не только с количеством затяжек, но и с глубиной их вдыхания и длительностью воздействия дыма на организм», — рассказал Исаев в беседе с "Газетой.ру". Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения также подтверждает опасность кальяна и указывает, что за час курения кальяна человек делает примерно 200 затяжек, в то время как при одной сигарете — около 20.

По словам специалиста, дым кальяна содержит те же вредные вещества, что и обычные сигареты: никотин, угарный газ, тяжелые металлы и канцерогены. Прохождение дыма через воду не снижает концентрацию токсинов и может создавать ложное ощущение безопасности.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявлял о необходимости полного запрета вейпов в России из-за их вреда для здоровья, особенно среди молодежи. Он отмечал, что даже при действующих ограничениях несовершеннолетние продолжают использовать электронные сигареты, что приводит к тяжелым последствиям, и призывал ужесточить меры контроля.

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Час курения кальяна по объему вдыхаемого дыма сопоставим с выкуриванием ста и более сигарет. Об этом сообщил врач-психиатр и нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.  «Объем дыма, вдыхаемого за такую кальянную сессию, может быть эквивалентен выкуриванию 100 и более сигарет. Это связано не только с количеством затяжек, но и с глубиной их вдыхания и длительностью воздействия дыма на организм», — рассказал Исаев в беседе с "Газетой.ру". Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения также подтверждает опасность кальяна и указывает, что за час курения кальяна человек делает примерно 200 затяжек, в то время как при одной сигарете — около 20. По словам специалиста, дым кальяна содержит те же вредные вещества, что и обычные сигареты: никотин, угарный газ, тяжелые металлы и канцерогены. Прохождение дыма через воду не снижает концентрацию токсинов и может создавать ложное ощущение безопасности. Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявлял о необходимости полного запрета вейпов в России из-за их вреда для здоровья, особенно среди молодежи. Он отмечал, что даже при действующих ограничениях несовершеннолетние продолжают использовать электронные сигареты, что приводит к тяжелым последствиям, и призывал ужесточить меры контроля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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