Опасность поджидает прямо на кухне: биотехнолог рассказала о скрытой угрозе посудомоечной машины

Биотехнолог Золотарева: посудомоечная машина несет опасность для здоровья
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Биотехнолог раскрыла опасность бытовой техники, которую часто можно увидеть на кухне - посудомойки
Биотехнолог раскрыла опасность бытовой техники, которую часто можно увидеть на кухне - посудомойки Фото:

Современные посудомоечные машины могут представлять угрозу для здоровья из-за накопления опасных бактерий внутри устройства. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Внутри посудомоечной машины прекрасно выживают Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli и другие условно-патогенные микроорганизмы, способные формировать устойчивые биопленки на внутренних поверхностях техники. Особую опасность вызывают резистентные штаммы, демонстрирующие повышенную устойчивость к обычным моющим средствам. <...> Наиболее распространенными последствиями становятся желудочно-кишечные расстройства при попадании бактерий с пищей», — пояснила Золотарева в интервью «Ленте.ру». Также в качестве негативных последствий она называет потенциальные кожные заболевания и респираторные заболевания. 

Основная причина опасности заключается в том, что влажная атмосфера внутри посудомоечной машины создает условия для развития бактерий. Причем стандартных температурных режимом большинства бытовых посудомоечных машин (40–60°C) недостаточно для полного уничтожения патогенов. Бактерии могут скапливаться в труднодоступных местах техники и попадать на посуду даже после стандартного цикла мойки. Это приводит к рискам заражения. Для снижения опасности Золотарева рекомендовала проводить полную мойку посудомоечной машины при максимальной температуре не реже одного раза в месяц с применением специальных дезинфицирующих средств.

Ранее специалисты Роспотребнадзора предупреждали, что с наступлением теплой погоды в России возрастает риск пищевых отравлений из-за быстрого размножения бактерий на продуктах и кухонных поверхностях. Эксперты рекомендовали соблюдать правила гигиены, регулярно мыть холодильники и использовать дезинфицирующие средства для хранения и обработки пищи, чтобы минимизировать угрозу заражения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Современные посудомоечные машины могут представлять угрозу для здоровья из-за накопления опасных бактерий внутри устройства. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. «Внутри посудомоечной машины прекрасно выживают Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli и другие условно-патогенные микроорганизмы, способные формировать устойчивые биопленки на внутренних поверхностях техники. Особую опасность вызывают резистентные штаммы, демонстрирующие повышенную устойчивость к обычным моющим средствам. <...> Наиболее распространенными последствиями становятся желудочно-кишечные расстройства при попадании бактерий с пищей», — пояснила Золотарева в интервью «Ленте.ру». Также в качестве негативных последствий она называет потенциальные кожные заболевания и респираторные заболевания.  Основная причина опасности заключается в том, что влажная атмосфера внутри посудомоечной машины создает условия для развития бактерий. Причем стандартных температурных режимом большинства бытовых посудомоечных машин (40–60°C) недостаточно для полного уничтожения патогенов. Бактерии могут скапливаться в труднодоступных местах техники и попадать на посуду даже после стандартного цикла мойки. Это приводит к рискам заражения. Для снижения опасности Золотарева рекомендовала проводить полную мойку посудомоечной машины при максимальной температуре не реже одного раза в месяц с применением специальных дезинфицирующих средств. Ранее специалисты Роспотребнадзора предупреждали, что с наступлением теплой погоды в России возрастает риск пищевых отравлений из-за быстрого размножения бактерий на продуктах и кухонных поверхностях. Эксперты рекомендовали соблюдать правила гигиены, регулярно мыть холодильники и использовать дезинфицирующие средства для хранения и обработки пищи, чтобы минимизировать угрозу заражения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...