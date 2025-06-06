Опасность поджидает прямо на кухне: биотехнолог рассказала о скрытой угрозе посудомоечной машины

Современные посудомоечные машины могут представлять угрозу для здоровья из-за накопления опасных бактерий внутри устройства. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
«Внутри посудомоечной машины прекрасно выживают Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli и другие условно-патогенные микроорганизмы, способные формировать устойчивые биопленки на внутренних поверхностях техники. Особую опасность вызывают резистентные штаммы, демонстрирующие повышенную устойчивость к обычным моющим средствам. <...> Наиболее распространенными последствиями становятся желудочно-кишечные расстройства при попадании бактерий с пищей», — пояснила Золотарева в интервью «Ленте.ру». Также в качестве негативных последствий она называет потенциальные кожные заболевания и респираторные заболевания.
Основная причина опасности заключается в том, что влажная атмосфера внутри посудомоечной машины создает условия для развития бактерий. Причем стандартных температурных режимом большинства бытовых посудомоечных машин (40–60°C) недостаточно для полного уничтожения патогенов. Бактерии могут скапливаться в труднодоступных местах техники и попадать на посуду даже после стандартного цикла мойки. Это приводит к рискам заражения. Для снижения опасности Золотарева рекомендовала проводить полную мойку посудомоечной машины при максимальной температуре не реже одного раза в месяц с применением специальных дезинфицирующих средств.
Ранее специалисты Роспотребнадзора предупреждали, что с наступлением теплой погоды в России возрастает риск пищевых отравлений из-за быстрого размножения бактерий на продуктах и кухонных поверхностях. Эксперты рекомендовали соблюдать правила гигиены, регулярно мыть холодильники и использовать дезинфицирующие средства для хранения и обработки пищи, чтобы минимизировать угрозу заражения.
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