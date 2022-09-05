05 сентября 2022

Пермские приставы взыскали штраф с экс-директора центра «Муравейник»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Басманном суде на оглашении меры пресечения Ишаеву. Москва, журналисты, судебные приставы, служба судебных приставов, толпа, микрофоны
В Перми приставы взыскали штраф с экс-директора детского центра Фото:

Судебные приставы взыскали уголовный штраф с бывшего директора и преподавателя детского центра «Муравейник». Ранее суд признал коллег виновными в мошенничестве и хищении 270 тысяч.

«Установлено, что пользуясь доверием сотрудников министерства финансов региона, экс-директор и преподаватель составляли фиктивные документы, с помощью которых похитили 270 тысяч рублей. Судебные приставы уведомили осужденных о необходимости уплаты уголовного штрафа, назначенного судом. Деньги были переведены в установленный законном срок», — рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Ранее URА.RU писало о решении суда в отношении бывшего директора детского центра «Муравейник» Дмитрия Кольмая и его коллеги Игоря Латышева. Похищенные осужденными деньги предназначались на обучение детей.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Судебные приставы взыскали уголовный штраф с бывшего директора и преподавателя детского центра «Муравейник». Ранее суд признал коллег виновными в мошенничестве и хищении 270 тысяч. «Установлено, что пользуясь доверием сотрудников министерства финансов региона, экс-директор и преподаватель составляли фиктивные документы, с помощью которых похитили 270 тысяч рублей. Судебные приставы уведомили осужденных о необходимости уплаты уголовного штрафа, назначенного судом. Деньги были переведены в установленный законном срок», — рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. Ранее URА.RU писало о решении суда в отношении бывшего директора детского центра «Муравейник» Дмитрия Кольмая и его коллеги Игоря Латышева. Похищенные осужденными деньги предназначались на обучение детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...