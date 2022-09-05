Пермские приставы взыскали штраф с экс-директора центра «Муравейник»

Судебные приставы взыскали уголовный штраф с бывшего директора и преподавателя детского центра «Муравейник». Ранее суд признал коллег виновными в мошенничестве и хищении 270 тысяч.
«Установлено, что пользуясь доверием сотрудников министерства финансов региона, экс-директор и преподаватель составляли фиктивные документы, с помощью которых похитили 270 тысяч рублей. Судебные приставы уведомили осужденных о необходимости уплаты уголовного штрафа, назначенного судом. Деньги были переведены в установленный законном срок», — рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.
Ранее URА.RU писало о решении суда в отношении бывшего директора детского центра «Муравейник» Дмитрия Кольмая и его коллеги Игоря Латышева. Похищенные осужденными деньги предназначались на обучение детей.
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