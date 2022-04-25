Экс-директор пермского «Муравейника» осужден за мошенничество

Бывший директор пермского центра «Муравейник» оказался на скамье подсудимых вместе с сообщником Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский суд признал виновным бывшего директора пермского краевого центра «Муравейник» Дмитрия Кольмая, который при содействии педагога-сообщника Игоря Латышева, присвоил себе бюджетные средства. Злоупотребляя доверием сотрудников Минфина, они составляли фиктивные финансовые документы, поясняют в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Подельники с апреля по декабрь 2017 года и с апреля по июль 2018 года украли более 270 тысяч рублей, которые предназначались для обучения детей», — поясняют в ведомстве. Экс-директор признан виновным в 2 преступлениях с использованием служебного положения, преподаватель — в сообщничестве.

Суд приговорил их к штрафам в размере 400 и 250 тысяч рублей, учитывая тот факт, что часть материального ущерба они уже выплатили. Виновные также обязаны возместить оставшуюся сумму вреда в размере 54 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее URA.RU писало березниковском депутате Андрее Рашидове, который в апреле 2019 года занимал пост директора березниковской спортшколы. Его обвиняли в мошенничестве и хищении бюджетных средств на сумму пять миллионов рублей. Рашидов покинул скамью подсудимых после 4 лет следствия. Кроме того, агентство сообщало о бывшем чиновнике, курировавшем патриотическое воспитание в Пермском крае. Он лишился двух личных КАМАЗов, которые арестовали в счет взыскания ущерба, причиненного министерству образования Пермского края.