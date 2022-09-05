Власти объяснили, зачем финансовая грамотность школьникам ЯНАО

Навыки финансовой грамотности помогут школьникам ЯНАО контролировать доходы

Благодаря навыкам финансовой грамотности школьники смогут научиться контролировать доходы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученики младших классов в ЯНАО будут изучать элементы финансовой грамотности в рамках новых государственных образовательных стандартов. Как сообщили URA.RU в окружном департаменте образования, благодаря таким навыкам школьники научаться контролировать и анализировать доходы.

«Обязательное преподавание финансовой грамотности закреплено в новых федеральных государственных образовательных стандартах, которые реализуются с этого учебного года в школах России. При этом отмечаем, что в программе нет отдельного предмета «Финансовая грамотность», — объяснили там.

В департаменте уточнили, что элементы финансовой грамотности преподаются с 1 по 4 класс начальной школы в таких предметах, как математика и окружающий мир. Детей учат навыкам безопасного поведения в Интернете, в том числе при оплате товаров.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО возмутились урокам финансовой грамотности, которые в этом году власти округа ввели для учеников младших классов. Жители округа считают, что в начальной школе должны преподавать только базовые предметы.