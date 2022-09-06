Суд решил судьбу свердловчан, насиловавших трубой и убивших экс-силовика

Суд не стал отменять приговор свердловчан, насиловавших трубой и убивших экс-силовика

Суд не стал помогать убийцам экс-силовика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловский областной суд не стал смягчать или отменять наказание жителям Верхней Пышмы (Свердловская область) Валерии Дунаевой, Михаилу Иванову и Сергею Чабину, убивших бывшего полицейского, обвиненного детьми в домогательстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Выслушав доводы сторон, суд оставил приговор без изменений по существу», — говорится в сообщении пресс-службы. Чабин и Иванов получили 15 и 19 лет лишения свободы соответственно. Дунаеву отправили в колонию на 10 лет и один месяц. Прокуратура считала эти приговоры слишком мягкими, а сами подсудимые — слишком жесткими.

Дунаева, Чабин и Иванов решили убить Чикваркина после того, как его оговорила дочка Дунаевой. Ребенок заявил, что бывший работник ППС трогал ее в интимных местах. Не став разбираться, мать попросила друзей отомстить Чикваркину. Его поймали, изнасиловали куском металлической трубы, а затем жестоко избили. Мужчина умер, после чего девочка призналась, что соврала, и ее нигде не трогали. Группа убийц пыталась смягчить себе приговор, но приговор посчитали законным.