07 сентября 2022

Вице-губернатор ХМАО сменил служебную квартиру на коттедж в Ханты-Мансийске

Вице-губернатор ХМАО сменил служебную квартиру на частный дом в Ханты-Мансийске
© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация мэра города Ситниковой Елены. Курган, депутат, чиновник, портфель, чемодан денег
Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев переехал Фото:

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев, проработавший в окружном правительстве около полугода, переехал из служебной квартиры в коттедж. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.

«Ислаев переехал из служебной квартиры в Ханты-Мансийске в частный дом. Говорят, что он купил коттедж. Среди политтусовки сразу пошли разговоры о том, что он хочет осесть в Югре, как минимум, на несколько лет. Иначе в покупке недвижимости смысла нет», — рассказал инсайдер.

Сам Ислаев в разговоре с URA.RU опроверг информацию о покупке дома. «Дом я не покупал, а снимаю. Потому что у меня крупные собаки. И они должны жить в вольере. Все гораздо прозаичнее. Поэтому точно не нужно строить никаких конспирологических теорий», — прокомментировал вице-губернатор ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что Ислаев приехал в Югру из Владивостока. Там он занимал позицию вице-мэра и отвечал за пространственное развитие города. В региональном правительстве он курирует строительство, ЖКХ и дорожную отрасль.

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Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев, проработавший в окружном правительстве около полугода, переехал из служебной квартиры в коттедж. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «Ислаев переехал из служебной квартиры в Ханты-Мансийске в частный дом. Говорят, что он купил коттедж. Среди политтусовки сразу пошли разговоры о том, что он хочет осесть в Югре, как минимум, на несколько лет. Иначе в покупке недвижимости смысла нет», — рассказал инсайдер. Сам Ислаев в разговоре с URA.RU опроверг информацию о покупке дома. «Дом я не покупал, а снимаю. Потому что у меня крупные собаки. И они должны жить в вольере. Все гораздо прозаичнее. Поэтому точно не нужно строить никаких конспирологических теорий», — прокомментировал вице-губернатор ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что Ислаев приехал в Югру из Владивостока. Там он занимал позицию вице-мэра и отвечал за пространственное развитие города. В региональном правительстве он курирует строительство, ЖКХ и дорожную отрасль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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