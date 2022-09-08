Крупная сеть медлабораторий в Перми ищет медсестер

Сеть медицинских лабораторий «Медлабэкпресс» активно ищет медсестер. Компания запустила платную рекламу в соцсетях.
«На пункты в Мотовилихинский и Свердловский районы Перми требуются медицинские сестры. Требования: наличие диплома о среднем профессиональном образовании, действующий сертификат или аккредитация по специальности „сестринское дело“, опыт работы с венами различной сложности, ответственность, аккуратность, знание медицинской этики, доброжелательность, умение работать в команде», — указано в объявлении.
Также, по информации на официальном сайте сети, медсестры нужны в пункты Чайковского, Березников и в недавно открывшийся новый пункт в Перми по адресу ул. 25 Октября, 40а. В обязанности входит взятие венозной крови взрослым и детям, взятие мазков, снятие ЭКГ. Зарплату обещают установить по результатам собеседования. Но в скобках указано, что она состоит из двух частей: оклад 25 тысяч рублей плюс премия. Работать нужно будет с понедельника по субботу с 7:30 до 14:00.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермская сеть фастфуда расширяется и срочно ищет поваров. Официальная зарплата — от 23 до 30 тысяч рублей.
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Сеть медицинских лабораторий «Медлабэкпресс» активно ищет медсестер. Компания запустила платную рекламу в соцсетях. «На пункты в Мотовилихинский и Свердловский районы Перми требуются медицинские сестры. Требования: наличие диплома о среднем профессиональном образовании, действующий сертификат или аккредитация по специальности „сестринское дело“, опыт работы с венами различной сложности, ответственность, аккуратность, знание медицинской этики, доброжелательность, умение работать в команде», — указано в объявлении. Также, по информации на официальном сайте сети, медсестры нужны в пункты Чайковского, Березников и в недавно открывшийся новый пункт в Перми по адресу ул. 25 Октября, 40а. В обязанности входит взятие венозной крови взрослым и детям, взятие мазков, снятие ЭКГ. Зарплату обещают установить по результатам собеседования. Но в скобках указано, что она состоит из двух частей: оклад 25 тысяч рублей плюс премия. Работать нужно будет с понедельника по субботу с 7:30 до 14:00. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская сеть фастфуда расширяется и срочно ищет поваров. Официальная зарплата — от 23 до 30 тысяч рублей.