08 сентября 2022
07 сентября 2022

Власти ХМАО отправили в ДНР больше ста тысяч учебников

Власти ХМАО отправили в Макеевку 137 тысяч учебников для начальных классов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое здание школы №80. Екатеринбург, библиотека, учебник, математика, школа, среднее образование, образование, учебник математики, 4класс
Книги достанутся ученикам начальной школы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти ХМАО передали в школы подшефной Макеевки (ДНР) 137 тысяч учебников для начальных классов. Об этом сказано в официальном telegram-канале регионального правительства.

«Поддержка подрастающего поколения и обеспечение качественного образования для наших детей — одно из наиболее значимых направлений совместной работы в рамках Соглашения о сотрудничестве между администрацией города Макеевки ДНР и Правительством Югры. Ведь дети — наше будущее, и от того, какими мы воспитаем их, зависит то, какой станет республика через многие годы», — отметил глава администрации Макеевки Владислав Ключаров.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Как заявлял президент России Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины и завершение многолетнего геноцида жителей ДНР и ЛНР со стороны украинских властей.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Власти ХМАО передали в школы подшефной Макеевки (ДНР) 137 тысяч учебников для начальных классов. Об этом сказано в официальном telegram-канале регионального правительства. «Поддержка подрастающего поколения и обеспечение качественного образования для наших детей — одно из наиболее значимых направлений совместной работы в рамках Соглашения о сотрудничестве между администрацией города Макеевки ДНР и Правительством Югры. Ведь дети — наше будущее, и от того, какими мы воспитаем их, зависит то, какой станет республика через многие годы», — отметил глава администрации Макеевки Владислав Ключаров. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Как заявлял президент России Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины и завершение многолетнего геноцида жителей ДНР и ЛНР со стороны украинских властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...