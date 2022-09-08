Власти ХМАО отправили в ДНР больше ста тысяч учебников

Власти ХМАО передали в школы подшефной Макеевки (ДНР) 137 тысяч учебников для начальных классов. Об этом сказано в официальном telegram-канале регионального правительства.
«Поддержка подрастающего поколения и обеспечение качественного образования для наших детей — одно из наиболее значимых направлений совместной работы в рамках Соглашения о сотрудничестве между администрацией города Макеевки ДНР и Правительством Югры. Ведь дети — наше будущее, и от того, какими мы воспитаем их, зависит то, какой станет республика через многие годы», — отметил глава администрации Макеевки Владислав Ключаров.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова и мэр Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое должно помочь городу вернуться к мирной жизни.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Как заявлял президент России Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины и завершение многолетнего геноцида жителей ДНР и ЛНР со стороны украинских властей.
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