Дети Донбасса отдохнут в лагерях вместе со свердловскими

Больше 20 тысяч детей в осенние каникулы отдохнут в загородных лагерях в Свердловской области, сообщает департамент информационной политики губернатора. Это не только местные жители, но и дети, приехавшие из Донбасса.
«В период осенних каникул в круглогодичных загородных лагерях и санаториях отдохнут более 20 тысяч детей. Речь идет о санаториях в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске, Лесном, на озере Таватуй и других», — сообщили в департаменте.
По словам источника URA.RU, наряду с местными жителями в загородные лагеря и санатории отправятся дети, приехавшие из Донбасса. Это распространенная практика, ранее власти Свердловской области уже предоставляли путевки в лагеря детям, приехавшим из подшефной региону Макеевки. Также свердловские власти начнут бесплатно кормить и одевать детей участников спецоперации РФ на Украине и детей беженцев из Донбасса.
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