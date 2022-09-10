10 сентября 2022

Дети Донбасса отдохнут в лагерях вместе со свердловскими

Дети Донбасса получили путевки в лагеря Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Детский лагерь
В 2022 году на детскую оздоровительную кампанию выделили более двух миллиардов рублей Фото:

Больше 20 тысяч детей в осенние каникулы отдохнут в загородных лагерях в Свердловской области, сообщает департамент информационной политики губернатора. Это не только местные жители, но и дети, приехавшие из Донбасса.

«В период осенних каникул в круглогодичных загородных лагерях и санаториях отдохнут более 20 тысяч детей. Речь идет о санаториях в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске, Лесном, на озере Таватуй и других», — сообщили в департаменте.

По словам источника URA.RU, наряду с местными жителями в загородные лагеря и санатории отправятся дети, приехавшие из Донбасса. Это распространенная практика, ранее власти Свердловской области уже предоставляли путевки в лагеря детям, приехавшим из подшефной региону Макеевки. Также свердловские власти начнут бесплатно кормить и одевать детей участников спецоперации РФ на Украине и детей беженцев из Донбасса.

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Больше 20 тысяч детей в осенние каникулы отдохнут в загородных лагерях в Свердловской области, сообщает департамент информационной политики губернатора. Это не только местные жители, но и дети, приехавшие из Донбасса. «В период осенних каникул в круглогодичных загородных лагерях и санаториях отдохнут более 20 тысяч детей. Речь идет о санаториях в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске, Лесном, на озере Таватуй и других», — сообщили в департаменте. По словам источника URA.RU, наряду с местными жителями в загородные лагеря и санатории отправятся дети, приехавшие из Донбасса. Это распространенная практика, ранее власти Свердловской области уже предоставляли путевки в лагеря детям, приехавшим из подшефной региону Макеевки. Также свердловские власти начнут бесплатно кормить и одевать детей участников спецоперации РФ на Украине и детей беженцев из Донбасса.
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