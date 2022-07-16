В Свердловскую область на отдых приехали 100 детей из Донецка

Дети из Донецкой народной республики отдохнут в летних лагерях Свердловской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбург приехали из Макеевки (Донецкая народная республика) 100 детей, которые три недели будут отдыхать в летних лагерях Свердловской области. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

«Для нас организовали очень трогательную встречу. Ждем хорошего досуга, возможности отвлечься от наших событий и оздоровить детей. Лично для меня Урал — это не просто часть России, здесь я провела все свое детство. Дети тоже слышали про уральский регион. К сожалению, многие из них почти всю свою жизнь провели в непростых условиях. Поэтому сегодня для них наступили счастливые дни», — цитируют представители департамента одну из сопровождающих детей Юлию Устинскую.

Дети пробудут в Свердловской области три недели. Их ждут смены в загородных лагерях «Уральские самоцветы», «Каменный цветок», «Гагаринский», «Исетские зори», «Прометей» и «Заря». Всего летом в регионе отдохнут 800 детей из ДНР.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что ключевая задача спецоперации — защитить мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида.