Грибное царство расширило ареал обитания за счет арт-объекта на Таганае Фото: Илья Московец © URA.RU

В нацпарке «Таганай» в Златоусте (Челябинская область) артобъект зарос грибами. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, некоторые из поганок в прошлом использовались в качестве архаичного аналога цифровой подписи в документах.

«Арт-объект у входа на тропу „На краю леса“ обзавелся собственным грибным садиком. Среди прочих на деревянной конструкции выросли поплавок шафранный, чешуйчатка огненная и навозники. Еще несколько десятков лет назад из навозников делали чернила», — рассказали URA.RU в нацпарке.

Криптография прошлого пользовалась подручными материалами. Экстракт из грибов-навозников, как пояснили ученые нацпарка, добавляли к обычным чернилам. Ими подписывали документы особой важности. Высыхая, споры гриба образовывали уникальный рисунок — он и служил защитой. Другое название гриба — чернильный.

Как сообщается, навозники условно-съедобны, хотя грибники их обходят стороной. В случае употребления в пищу, собирать их рекомендуют в день рождения, поскольку они в течение двух дней отмирают, а потемневшая шляпка означает скопление ядовитых веществ. Смешивать разные виды навозников при питании категорически запрещено: это может вызвать отравление и летальный исход.

Изучением флоры и фауны Таганая занимаются российские исследователи. В частности, природа Дальнего Таганая служит площадкой для изучения влияния на биосистемы глобального потепления. В нацпарке можно встретить растительность разных природных зон, вплоть до тундры на вершинах. Исследования флоры и фауны ведутся молодыми и опытными учеными. Их интенсивности способствует объявленное в РФ проведение Десятилетия науки и технологий. За десятилетний период страна должна не только сохранить, но и развить свое технологическое лидерство в разных областях знания и его применения.

Арт-объект перед туристской тропой облюбовали разнообразные грибы Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»

Навозник многие грибники предпочитают в свою корзину не класть Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»