Тюменка пырнула мужа ножом за то, что он не дал ей денег на парикмахера

13 сентября 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Мужчина пообещал сожительнице оплатить услуги парикмахера, но не сделал этого Фото: Анна Майорова © URA.RU Пьяная жительница Тюмени воткнула нож в спину гражданского мужа после того, как он пообещал, но не дал ей денег на парикмахерскую. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Суд признал тюменку виновной в совершении преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст. 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью. «Суд установил, что 3 июля 2022 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с сожителем, нанесла ему удар ножом в область спины, причинив тем самым тяжкий вред здоровью потерпевшему. Подсудимая вину в совершенном преступлении признала полностью, раскаялась в содеянном, пояснила, что разозлилась на гражданского мужа из-за того, что он обещал ей дать денег на парикмахерскую, но обещание не сдержал», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Центральный суд Тюмени признал женщину виновной в причинении тяжкого вреда здоровью. Приговором суда ей назначено 3 года лишения свободы условно.

Пьяная жительница Тюмени воткнула нож в спину гражданского мужа после того, как он пообещал, но не дал ей денег на парикмахерскую. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Суд признал тюменку виновной в совершении преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст. 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью. «Суд установил, что 3 июля 2022 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с сожителем, нанесла ему удар ножом в область спины, причинив тем самым тяжкий вред здоровью потерпевшему. Подсудимая вину в совершенном преступлении признала полностью, раскаялась в содеянном, пояснила, что разозлилась на гражданского мужа из-за того, что он обещал ей дать денег на парикмахерскую, но обещание не сдержал», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Центральный суд Тюмени признал женщину виновной в причинении тяжкого вреда здоровью. Приговором суда ей назначено 3 года лишения свободы условно.