Союзные силы России и Донбасса отбили атаку ВСУ в поселке Щурово ДНР

Союзные силы отразили попытки наступления ВСУ в районе Щурово в ДНР

14 сентября 2022 в 01:21 Размер текста - 17 +

Пушилин отметил успехи союзных сил в районе Щурово в ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Союзные силы России и Донецкой народной республики (ДНР) пресекли попытку наступления вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Щурово, а также стабилизировали ситуацию в Красном Лимане. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин. «Противник в течение сегодняшнего дня трижды пытался навести переправу через Северский Донец, но союзные силы отработали, то есть у противника ничего не получилось <…> Также в районе Щурово противник попытался определенным количеством пойти в контрнаступление — атака успешно нашими союзными силами была отбита», — сообщил Пушилин в своем видеообращении в Telegram. Он также отметил, что в Красном Лимане удалось стабилизировать ситуацию, несмотря на то что противник предпринимает попытки «выходить на разведку». Ранее Пушилин докладывал, что союзные силы пресекли попытку вооруженных сил Украины прорваться в направлении Горловки. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что националисты наращивают присутствие тяжелой военной техники около Запорожья. По его словам, противник рассредотачивается по всей линии боевого соприкосновения. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Основными ее целями являются демилитаризация и денацификация страны.

Союзные силы России и Донецкой народной республики (ДНР) пресекли попытку наступления вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Щурово, а также стабилизировали ситуацию в Красном Лимане. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин. «Противник в течение сегодняшнего дня трижды пытался навести переправу через Северский Донец, но союзные силы отработали, то есть у противника ничего не получилось <…> Также в районе Щурово противник попытался определенным количеством пойти в контрнаступление — атака успешно нашими союзными силами была отбита», — сообщил Пушилин в своем видеообращении в Telegram. Он также отметил, что в Красном Лимане удалось стабилизировать ситуацию, несмотря на то что противник предпринимает попытки «выходить на разведку». Ранее Пушилин докладывал, что союзные силы пресекли попытку вооруженных сил Украины прорваться в направлении Горловки. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что националисты наращивают присутствие тяжелой военной техники около Запорожья. По его словам, противник рассредотачивается по всей линии боевого соприкосновения. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Основными ее целями являются демилитаризация и денацификация страны.