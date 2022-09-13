Счетная палата ХМАО нашла финансовые нарушения у чиновников

Счетная палата ХМАО требует у властей Сургутского района устранить финансовые нарушения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Счетная палата ХМАО нашла финансовые нарушения у властей Сургутского района при прокладке инженерных сетей в микрорайоне «Гидронамыв» поселка Белый Яр. А также при строительстве школ в концессию. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

Счетная палата Югры выразила претензии управлению капитального строительства Сургутского района, которое оплатило подрядчику более 8,5 млн рублей «за фактически невыполненные и/или выполненные не в соответствии с проектной документацией строительно-монтажные работы». Также аудиторы выявили, что возведение объектов образования в концессию в Сургутском районе шло с нарушением сроков. При этом районные власти не применяли к подрядчикам штрафные санкции. «В адрес главы Сургутского района [Андрея Трубецкого] направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений по результатам проверки», — прокомментировали в Счетной палате ХМАО.

В пресс-службе администрации Сургутского района сообщили URA.RU, что УКС Сургутского района подал иск в суд на подрядчика, который прокладывал инженерные сети в поселке Белый Яр, для взыскания незаконно оплаченных денег. А сроки строительства объектов образования были нарушены в результате форс-мажора из-за последствий пандемии коронавируса. «В этой связи и в целях недопущения невозможности строительства объектов требования об уплате неустойки предъявлены концессионерам по окончании строительства объектов. Промежуточные расчеты неустойки администрацией производились, до концессионеров доводились. В настоящее время ведется претензионно-исковая работа», — прокомментировали в мэрии Сургутского района.

Ранее URA.RU сообщало, что после прокладки инженерных сетей и строительства дороги в поселке Белый Яр два года подряд проваливался асфальт. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «халатность».