ВСУ ранили четырех маленьких детей в Докучаевске

При обстреле Докучаевская пострадали семь человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, ребенок, рентген, нога, травма на ноге, медик
Ранения получили трое взрослых и четверо детей 2, 4 и 5 лет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Под обстрел украинских военных попал детский сад на Донбассе, пострадали дети. Повреждено здание садика и жилые дома. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром ВСУ из позиций в Новомихайловке обстреляли жилые кварталы Докучаевска. Под обстрел попал и детский сад, наш источник на месте событий сообщает, что пострадало 7 человек, ранения получили 3 взрослых и 4 детей возрастом 2 года, 4 и 5 лет», — сообщает Марочко.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Шелаево. Пострадали двое мирных жителей.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины вынужденно. Президент России Владимир Путин объявил об этом 24 февраля. Главная причина — участившиеся обстрелы со стороны ВСУ и нацбатов жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от геноцида киевского режима. Из-за обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области было решено приостановить работу детских садов и школ.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под обстрел украинских военных попал детский сад на Донбассе, пострадали дети. Повреждено здание садика и жилые дома. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале. «Сегодня утром ВСУ из позиций в Новомихайловке обстреляли жилые кварталы Докучаевска. Под обстрел попал и детский сад, наш источник на месте событий сообщает, что пострадало 7 человек, ранения получили 3 взрослых и 4 детей возрастом 2 года, 4 и 5 лет», — сообщает Марочко. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Шелаево. Пострадали двое мирных жителей. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины вынужденно. Президент России Владимир Путин объявил об этом 24 февраля. Главная причина — участившиеся обстрелы со стороны ВСУ и нацбатов жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от геноцида киевского режима. Из-за обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области было решено приостановить работу детских садов и школ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...