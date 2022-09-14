ВСУ ранили четырех маленьких детей в Докучаевске

При обстреле Докучаевская пострадали семь человек

14 сентября 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

Ранения получили трое взрослых и четверо детей 2, 4 и 5 лет Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Под обстрел украинских военных попал детский сад на Донбассе, пострадали дети. Повреждено здание садика и жилые дома. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале. «Сегодня утром ВСУ из позиций в Новомихайловке обстреляли жилые кварталы Докучаевска. Под обстрел попал и детский сад, наш источник на месте событий сообщает, что пострадало 7 человек, ранения получили 3 взрослых и 4 детей возрастом 2 года, 4 и 5 лет», — сообщает Марочко. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Шелаево. Пострадали двое мирных жителей. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины вынужденно. Президент России Владимир Путин объявил об этом 24 февраля. Главная причина — участившиеся обстрелы со стороны ВСУ и нацбатов жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от геноцида киевского режима. Из-за обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области было решено приостановить работу детских садов и школ.

Под обстрел украинских военных попал детский сад на Донбассе, пострадали дети. Повреждено здание садика и жилые дома. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале. «Сегодня утром ВСУ из позиций в Новомихайловке обстреляли жилые кварталы Докучаевска. Под обстрел попал и детский сад, наш источник на месте событий сообщает, что пострадало 7 человек, ранения получили 3 взрослых и 4 детей возрастом 2 года, 4 и 5 лет», — сообщает Марочко. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Шелаево. Пострадали двое мирных жителей. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины вынужденно. Президент России Владимир Путин объявил об этом 24 февраля. Главная причина — участившиеся обстрелы со стороны ВСУ и нацбатов жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от геноцида киевского режима. Из-за обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области было решено приостановить работу детских садов и школ.