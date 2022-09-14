Челябинцы выступили против строительства общественного туалета

Граждане опасаются, что новый туалет станет местом притяжения для любителей выпить Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске жители Металлургического района выступили против строительства общественного туалета. Об этом сообщил глава района Сергей Кочетков, отметив, что он не может пойти против решения активистов.

«На следующий год в рамках программы формирования городской среды планируется строительство сквера по улице Черкасской. Жители идею благоустроить территорию поддержали, но резко выступили против строительства общественного туалета. Также они категорически выступили против установки шахматного стола», — сообщил Кочетков во время эфира «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс».

Глава отметил, что жителей ЧМЗ испугались, что новый туалет станет местом притяжения для маргиналов и клиентов популярного алкомаркета, находящегося рядом с будущим сквером. Активисты также посчитали, что стол под шахматы станет местом для нарезки колбасы и его оккупируют любители выпить.

«С одной стороны мы понимаем, что туалет должен быть, но идти против жителей я не могу. Люди испугались, что сквер превратится в проведение шумных вечеринок», — отметил глава ЧМЗ.