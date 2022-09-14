Политэлита ХМАО ждет решения Госдумы по сокращению числа депутатов

Политэлита ХМАО ждет решения Госдумы по муниципальной реформе

15 сентября 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Госдума намерена обсудить реформу местного самоуправления в ноябре Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политическая элита ХМАО ждет решения Госдумы об итоговом варианте реформы местного самоуправления, который может упразднить институт местных дум и советов депутатов. Об этом на брифинге после окончания заседания окружного координационного совета представительных органов власти рассказал председатель Думы ХМАО Борис Хохряков. «На сегодняшний день обсуждается вопрос, будут ли представительные органы власти думы на уровне сел и поселков. Этот вопрос пока дискуссионный. Все будет зависеть от того, какое решение будет принято на федеральном уровне», — прокомментировал Хохряков. Директор департамента внутренней политики ХМАО Александр Скурихин во время заседания координационного совета уточнил, что законопроект о реформе местного самоуправления в Госдуме пока был рассмотрен лишь в первом чтении. «Последняя информация, что его рассмотрение должно состояться в ноябре. Пока в том виде, в котором мы его рассматривали и изучали, предполагалось, что он вступит в силу с 1 января 2023 года, а переходный период для его отдельных частей, касающихся поселенческой модели до 2025 года. Но время покажет», — резюмировал Скурихин. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный поддержал муниципальную реформу. Он считает, что на уровне поселков можно упразднить институт народных избранников.

Политическая элита ХМАО ждет решения Госдумы об итоговом варианте реформы местного самоуправления, который может упразднить институт местных дум и советов депутатов. Об этом на брифинге после окончания заседания окружного координационного совета представительных органов власти рассказал председатель Думы ХМАО Борис Хохряков. «На сегодняшний день обсуждается вопрос, будут ли представительные органы власти думы на уровне сел и поселков. Этот вопрос пока дискуссионный. Все будет зависеть от того, какое решение будет принято на федеральном уровне», — прокомментировал Хохряков. Директор департамента внутренней политики ХМАО Александр Скурихин во время заседания координационного совета уточнил, что законопроект о реформе местного самоуправления в Госдуме пока был рассмотрен лишь в первом чтении. «Последняя информация, что его рассмотрение должно состояться в ноябре. Пока в том виде, в котором мы его рассматривали и изучали, предполагалось, что он вступит в силу с 1 января 2023 года, а переходный период для его отдельных частей, касающихся поселенческой модели до 2025 года. Но время покажет», — резюмировал Скурихин. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный поддержал муниципальную реформу. Он считает, что на уровне поселков можно упразднить институт народных избранников.