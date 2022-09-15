15 сентября 2022
14 сентября 2022

Житель Нижневартовска продает антикварный сувенир Олимпиады-80 за 60 тысяч. Фото

Житель Нижневартовска продает антикварный сувенир Олимпиады-80 за 60 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 27.07.2016 . , олимпийские кольца, олимпиада
Олимпиада-80 — это первые в истории Игры, которые прошли на территории Восточной Европы Фото:

Житель Нижневартовска (ХМАО) выставил на продажу антикварный сувенир — карандаш с символикой летних Олимпийских игр, которые прошли в 1980 году в СССР. Объявление продавец опубликовал на сайте Avito.

«Антикварный карандаш Олимпиады-80, состояние: б/у». Стоимость составляет 60 тысяч рублей», — следует из публикации на сайте. К объявлению автор также приложил фото сувенира.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Нижневартовска выставил на продажу дипломат, заполненный рублевыми банкнотами времен СССР. Стоимость предмета владелец оценил в 11 тысяч рублей.

Продавец оценил сувенир в 60 тысяч рублей
Фото:

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Житель Нижневартовска (ХМАО) выставил на продажу антикварный сувенир — карандаш с символикой летних Олимпийских игр, которые прошли в 1980 году в СССР. Объявление продавец опубликовал на сайте Avito. «Антикварный карандаш Олимпиады-80, состояние: б/у». Стоимость составляет 60 тысяч рублей», — следует из публикации на сайте. К объявлению автор также приложил фото сувенира. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Нижневартовска выставил на продажу дипломат, заполненный рублевыми банкнотами времен СССР. Стоимость предмета владелец оценил в 11 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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