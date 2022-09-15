Олимпиада-80 — это первые в истории Игры, которые прошли на территории Восточной Европы
Житель Нижневартовска (ХМАО) выставил на продажу антикварный сувенир — карандаш с символикой летних Олимпийских игр, которые прошли в 1980 году в СССР. Объявление продавец опубликовал на сайте Avito.
«Антикварный карандаш Олимпиады-80, состояние: б/у». Стоимость составляет 60 тысяч рублей», — следует из публикации на сайте. К объявлению автор также приложил фото сувенира.
Ранее URA.RU рассказывало, что житель Нижневартовска выставил на продажу дипломат, заполненный рублевыми банкнотами времен СССР. Стоимость предмета владелец оценил в 11 тысяч рублей.
Продавец оценил сувенир в 60 тысяч рублей
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