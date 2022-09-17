17 сентября 2022
16 сентября 2022

В Сургуте неизвестные повредили кедры на юбилейной аллее. Фото

В Сургуте неизвестные повредили кедры на аллее, посвященной 90-летию ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Высадка кедров в Литературном сквере. Челябинск, текслер алексей, литературный сквер, текслер ирина
Кедры посадили в честь 90-летия со дня образования ХМАО (фото из архива) Фото:

В Сургуте (ХМАО) несколько десятков кедров повредили неизвестные. Деревья высажены на аллее, посвященной 90-летию образования округа. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил местный житель Сергей Глинских.

«Сургутянин Владимир Яремаченко, выгуливая собаку, обнаружил поврежденные кедры. Вандал повредил более 20 кедров, высаженных на аллее, посвященной 90-летию образования ХМАО. У кедров оторваны верхушки, и по характеру повреждений можно предположить, что вандал делает это регулярно, в течении некоторого времени», — написал Глинских. Мужчина также обратился в посте в адрес правоохранительных органов.

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ханты-Мансийского района пожаловались на неизвестных, которые собирают шишки и портят деревья. Их еще называют «шишкарями».

Повреждено более 20 кедров
Деревья посажены в честь 90-летия округа
Сергей Глинских просит правоохранительные органы обратить внимание на ситуацию

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В Сургуте (ХМАО) несколько десятков кедров повредили неизвестные. Деревья высажены на аллее, посвященной 90-летию образования округа. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил местный житель Сергей Глинских. «Сургутянин Владимир Яремаченко, выгуливая собаку, обнаружил поврежденные кедры. Вандал повредил более 20 кедров, высаженных на аллее, посвященной 90-летию образования ХМАО. У кедров оторваны верхушки, и по характеру повреждений можно предположить, что вандал делает это регулярно, в течении некоторого времени», — написал Глинских. Мужчина также обратился в посте в адрес правоохранительных органов. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ханты-Мансийского района пожаловались на неизвестных, которые собирают шишки и портят деревья. Их еще называют «шишкарями».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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