В Сургуте неизвестные повредили кедры на юбилейной аллее. Фото

В Сургуте неизвестные повредили кедры на аллее, посвященной 90-летию ХМАО

18 сентября 2022 в 06:37 Размер текста - 17 +

Кедры посадили в честь 90-летия со дня образования ХМАО (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) несколько десятков кедров повредили неизвестные. Деревья высажены на аллее, посвященной 90-летию образования округа. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил местный житель Сергей Глинских. «Сургутянин Владимир Яремаченко, выгуливая собаку, обнаружил поврежденные кедры. Вандал повредил более 20 кедров, высаженных на аллее, посвященной 90-летию образования ХМАО. У кедров оторваны верхушки, и по характеру повреждений можно предположить, что вандал делает это регулярно, в течении некоторого времени», — написал Глинских. Мужчина также обратился в посте в адрес правоохранительных органов. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ханты-Мансийского района пожаловались на неизвестных, которые собирают шишки и портят деревья. Их еще называют «шишкарями». Повреждено более 20 кедров Сергей Глинских, «ВКонтакте» Деревья посажены в честь 90-летия округа Сергей Глинских, «ВКонтакте» Сергей Глинских просит правоохранительные органы обратить внимание на ситуацию Сергей Глинских, «ВКонтакте»

В Сургуте (ХМАО) несколько десятков кедров повредили неизвестные. Деревья высажены на аллее, посвященной 90-летию образования округа. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил местный житель Сергей Глинских. «Сургутянин Владимир Яремаченко, выгуливая собаку, обнаружил поврежденные кедры. Вандал повредил более 20 кедров, высаженных на аллее, посвященной 90-летию образования ХМАО. У кедров оторваны верхушки, и по характеру повреждений можно предположить, что вандал делает это регулярно, в течении некоторого времени», — написал Глинских. Мужчина также обратился в посте в адрес правоохранительных органов. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ханты-Мансийского района пожаловались на неизвестных, которые собирают шишки и портят деревья. Их еще называют «шишкарями».