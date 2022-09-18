Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал «Сургутский Биг-Бен»

19 сентября 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

Артемий Лебедев раскритиковал «Сургутский Биг-Бен» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал здание «Сургутского Биг-Бена», которое является копией знаменитой английской башни с часами. Дизайнер назвал постройку «провинциальной вторичностью». Об этом Лебедев заявил в одном из последних выпусков на своем youtube-канале. «Не придумали ничего лучше, кроме как сделать копию „Биг-Бэна“, хотя на самом деле это просто кусок чудовищного безвкусия <…> Если в городе ставят копию мирового известного архитектурного объекта, то это глубочайшая, ужасная, провинциальная вторичность», — сказал Лебедев. Здание «Сургутского Биг-Бена» является школой изучения иностранных языков и построено в 2004 году. По информации туристических порталов, часы на здании сделанные в Англии и покрытые сусальным золотом. Они в три раза меньше оригинала. Ранее URA.RU писало, что урбанист Илья Варламов раскритиковал проект реконструкции железнодорожного вокзала в Сургуте. Тогда в РЖД заявили, что Варламов критикует проект вокзала, который уже не является актуальным, а мэр Сургута Вадим Шувалов отметил, что в выборе фасада здания принимали участие горожане.

Дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал здание «Сургутского Биг-Бена», которое является копией знаменитой английской башни с часами. Дизайнер назвал постройку «провинциальной вторичностью». Об этом Лебедев заявил в одном из последних выпусков на своем youtube-канале. «Не придумали ничего лучше, кроме как сделать копию „Биг-Бэна“, хотя на самом деле это просто кусок чудовищного безвкусия <…> Если в городе ставят копию мирового известного архитектурного объекта, то это глубочайшая, ужасная, провинциальная вторичность», — сказал Лебедев. Здание «Сургутского Биг-Бена» является школой изучения иностранных языков и построено в 2004 году. По информации туристических порталов, часы на здании сделанные в Англии и покрытые сусальным золотом. Они в три раза меньше оригинала. Ранее URA.RU писало, что урбанист Илья Варламов раскритиковал проект реконструкции железнодорожного вокзала в Сургуте. Тогда в РЖД заявили, что Варламов критикует проект вокзала, который уже не является актуальным, а мэр Сургута Вадим Шувалов отметил, что в выборе фасада здания принимали участие горожане.