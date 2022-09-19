Жительница ХМАО обвинила Tele2 в продаже ей номера из базы мошенников

20 сентября 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

По словам клиентки, на новый номер ее дочери поступают звонки от коллекторов и приходят подозрительные сообщения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Ханты-Мансийска (ХМАО) обвинила оператора сотовой связи Tele2 в продаже ей номера, находящегося в базе мошенников. Клиентка купила SIM-карту для своей дочери, которой теперь названивают коллекторы. Свою историю мать рассказала в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». «Уважаемый Tele2. Я покупала 6-летнему ребенку SIM-карту в ТЦ „Небо“. Какой-то ужас!!! Постоянные переводы денег, постоянные звонки от коллекторов, банков», — пишет клиентка. Женщина считает, что номер был ранее кем-то использован. «Вы хоть как-то проверяйте свои симки засвеченные, перекупленные. Слов уже нет! Завтра пойдем разбираться», — возмущается женщина. Кроме того, по словам матери, она обнаружила, что на номер дочери создан неизвестный аккаунт в Telegram. «Сегодня приходит оповещение, что дочь зарегистрировалась в Telegram, на минуточку, 6 лет! <…> Время регистрации 11:58, ребенок еще в школе! Телефон дома!», — добавляет клиентка. Агентство направило в пресс-центр Tele2 запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что Ханты-Мансийский автономный округ попал в антитоп рейтинга по проблемам информационной безопасности. Согласно исследованию, жители жаловались на письма от мошенников и на заражение их устройств вирусами.

Жительница Ханты-Мансийска (ХМАО) обвинила оператора сотовой связи Tele2 в продаже ей номера, находящегося в базе мошенников. Клиентка купила SIM-карту для своей дочери, которой теперь названивают коллекторы. Свою историю мать рассказала в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». «Уважаемый Tele2. Я покупала 6-летнему ребенку SIM-карту в ТЦ „Небо“. Какой-то ужас!!! Постоянные переводы денег, постоянные звонки от коллекторов, банков», — пишет клиентка. Женщина считает, что номер был ранее кем-то использован. «Вы хоть как-то проверяйте свои симки засвеченные, перекупленные. Слов уже нет! Завтра пойдем разбираться», — возмущается женщина. Кроме того, по словам матери, она обнаружила, что на номер дочери создан неизвестный аккаунт в Telegram. «Сегодня приходит оповещение, что дочь зарегистрировалась в Telegram, на минуточку, 6 лет! <…> Время регистрации 11:58, ребенок еще в школе! Телефон дома!», — добавляет клиентка. Агентство направило в пресс-центр Tele2 запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что Ханты-Мансийский автономный округ попал в антитоп рейтинга по проблемам информационной безопасности. Согласно исследованию, жители жаловались на письма от мошенников и на заражение их устройств вирусами.