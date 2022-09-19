19 сентября 2022

В ДТП в Тюмени пострадал мотоциклист. Видео

В результате ДТП на Старотобольском тракте в Тюмени мотоциклист получил травмы позвоночника
© Служба новостей «URA.RU»
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Мотоциклист, в результате столкновения, получил травмы позвоночника Фото:

В результате ДТП на Старотобольском тракте в Тюмени мотоциклист получил травмы позвоночника. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области

«Столкнулись автомобиль Toyota Hilux и мотоцикл. По предварительным данным водитель иномарки, выезжая со второстепенной дороги не пропустил мотоцикла. 37-летний водитель мотоцикла получил повреждения позвоночника. Обстоятельства выясняются», — рассказали в пресс-службе.

Очевидцы делятся кадрами с места происшествия. «Старотобольский тракт, ДТП с мотоциклом», — написали в социальных сетях.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области сотрудники ДПС устроили погоню за несовершеннолетним мотоциклистом. Тюменец пытался оторваться от мотовзвода через поле, но был задержан.

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В результате ДТП на Старотобольском тракте в Тюмени мотоциклист получил травмы позвоночника. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области «Столкнулись автомобиль Toyota Hilux и мотоцикл. По предварительным данным водитель иномарки, выезжая со второстепенной дороги не пропустил мотоцикла. 37-летний водитель мотоцикла получил повреждения позвоночника. Обстоятельства выясняются», — рассказали в пресс-службе. Очевидцы делятся кадрами с места происшествия. «Старотобольский тракт, ДТП с мотоциклом», — написали в социальных сетях. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области сотрудники ДПС устроили погоню за несовершеннолетним мотоциклистом. Тюменец пытался оторваться от мотовзвода через поле, но был задержан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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