TNI: новый план Путина по Украине заставит Запад нервничать

20 сентября 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

У Владимира Путина есть несколько запланированных шагов по СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый план президента РФ Владимира Путина по Украине заставит Запад нервничать. Москва может отрезать Украину от Черноморского флота, а также развернуть наступление на северо-восток и отрезать группировку ВСУ под Харьковом. Об этом сообщает The National Interest. «У России в запасе есть несколько военных вариантов, и для США и их союзников по НАТО эти сценарии — серьезный повод для беспокойства», — пишет журнал. Издание отмечает, что последние «успехи» Украины в ходе спецоперации являются преувеличенными. В настоящий момент, пишет The National Interest, у главы РФ есть несколько запланированных шагов. Первый вариант заключается в том, что Москва может развернуть встречное контрнаступление на черноморский порт — Одессу. Тем самым Украина будет лишена выходу к морю, через который проходит основная часть киевского экспорта и импорта. Второй же шаг Путина заключается в том, что российские войска могут переброситься на север и развернуть новое наступление на северо-востоке, чтобы взять украинские войска в клещи и отрезать украинскую группировку под Харьковом. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Президент РФ Владимир Путин говорил о том, что все поставленные цели перед РФ будут обязательно выполнены. Несмотря на то, что Запад был воодушевлен последними «успехами» ВСУ, генерал США Марк Милли призвал опасаться непредсказуемости России. Говоря о шагах со стороны Запада, ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявлял о том, что зарубежные НКО насаждают радикальные идеологии в российском обществе, сообщает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый план президента РФ Владимира Путина по Украине заставит Запад нервничать. Москва может отрезать Украину от Черноморского флота, а также развернуть наступление на северо-восток и отрезать группировку ВСУ под Харьковом. Об этом сообщает The National Interest. «У России в запасе есть несколько военных вариантов, и для США и их союзников по НАТО эти сценарии — серьезный повод для беспокойства», — пишет журнал. Издание отмечает, что последние «успехи» Украины в ходе спецоперации являются преувеличенными. В настоящий момент, пишет The National Interest, у главы РФ есть несколько запланированных шагов. Первый вариант заключается в том, что Москва может развернуть встречное контрнаступление на черноморский порт — Одессу. Тем самым Украина будет лишена выходу к морю, через который проходит основная часть киевского экспорта и импорта. Второй же шаг Путина заключается в том, что российские войска могут переброситься на север и развернуть новое наступление на северо-востоке, чтобы взять украинские войска в клещи и отрезать украинскую группировку под Харьковом. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Президент РФ Владимир Путин говорил о том, что все поставленные цели перед РФ будут обязательно выполнены. Несмотря на то, что Запад был воодушевлен последними «успехами» ВСУ, генерал США Марк Милли призвал опасаться непредсказуемости России. Говоря о шагах со стороны Запада, ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявлял о том, что зарубежные НКО насаждают радикальные идеологии в российском обществе, сообщает РАПСИ.