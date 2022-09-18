Reuters: генерал США призвал опасаться непредсказуемости России

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Марк Милли заявил о непредсказуемости России в ходе спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Недавняя перегруппировка российских войск на харьковском направлении делает непредсказуемыми дальнейшие шаги Москвы на фронте, потому Украине и Западу следует повысить свою бдительность. Такое мнение выразил американский генерал Марк Милли после посещения базы НАТО в Варшаве.

По мнению Марка Милли, дальнейшая реакция России на необходимость отступления Изюмско-Балаклейской группировки абсолютно непредсказуема, передает агентство Reuters. «Поэтому мы все обязаны поддерживать высокую степень готовности», — заявляет генерал.

Ранее сообщалось, что Изюмско-Балаклейская группировка ВС РФ была переброшена на территории ДНР. Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил необходимость отступления войск РФ. Глава Чечни Разман Кадыров также напомнил, что у российских войск есть тонкая стратегия и тактика. Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заверил, что никто не собирается сдавать регион ВСУ. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ, ее основная задача — защита мирного населения Украины от геноцида со стороны киевского режима.

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Недавняя перегруппировка российских войск на харьковском направлении делает непредсказуемыми дальнейшие шаги Москвы на фронте, потому Украине и Западу следует повысить свою бдительность. Такое мнение выразил американский генерал Марк Милли после посещения базы НАТО в Варшаве. По мнению Марка Милли, дальнейшая реакция России на необходимость отступления Изюмско-Балаклейской группировки абсолютно непредсказуема, передает агентство Reuters. «Поэтому мы все обязаны поддерживать высокую степень готовности», — заявляет генерал. Ранее сообщалось, что Изюмско-Балаклейская группировка ВС РФ была переброшена на территории ДНР. Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил необходимость отступления войск РФ. Глава Чечни Разман Кадыров также напомнил, что у российских войск есть тонкая стратегия и тактика. Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заверил, что никто не собирается сдавать регион ВСУ. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ, ее основная задача — защита мирного населения Украины от геноцида со стороны киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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