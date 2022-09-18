Reuters: генерал США призвал опасаться непредсказуемости России

18 сентября 2022 в 23:33 Размер текста - 17 +

Недавняя перегруппировка российских войск на харьковском направлении делает непредсказуемыми дальнейшие шаги Москвы на фронте, потому Украине и Западу следует повысить свою бдительность. Такое мнение выразил американский генерал Марк Милли после посещения базы НАТО в Варшаве. По мнению Марка Милли, дальнейшая реакция России на необходимость отступления Изюмско-Балаклейской группировки абсолютно непредсказуема, передает агентство Reuters. «Поэтому мы все обязаны поддерживать высокую степень готовности», — заявляет генерал. Ранее сообщалось, что Изюмско-Балаклейская группировка ВС РФ была переброшена на территории ДНР. Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил необходимость отступления войск РФ. Глава Чечни Разман Кадыров также напомнил, что у российских войск есть тонкая стратегия и тактика. Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заверил, что никто не собирается сдавать регион ВСУ. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ, ее основная задача — защита мирного населения Украины от геноцида со стороны киевского режима.