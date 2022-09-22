The American Conservative назвала Одессу новой целью России на Украине

22 сентября 2022 в 11:08 Размер текста - 17 +

Стала известна следующая возможная цель России на Украине EPA/SEDAT SUNA/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У России нет особой необходимости в дальнейшем продвижении на запад Украины, но Одесса может стать следующей целью. Об этом сообщает американский журнал The American Conservative. «Россия уже контролирует территорию, производящую 95% украинского ВВП. Нет нужды продвигаться дальше на запад. На момент написания этой статьи кажется очевидным, что Москва закончит свою работу на Донбассе, а затем обратит свое внимание на Одессу, российский город, который стал свидетелем ужасных зверств, совершенных украинскими войсками против российских граждан в 2014 году», — отмечается в статье издания. Ранее уже были прогнозы по поводу возможного контрнаступления России на черноморский порт — Одессу. В таком случае Украина будет лишена выхода к морю, через который проходит основная часть киевского экспорта и импорта. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Президент РФ Владимир Путин говорил, что все поставленные цели перед РФ будут обязательно выполнены.

У России нет особой необходимости в дальнейшем продвижении на запад Украины, но Одесса может стать следующей целью. Об этом сообщает американский журнал The American Conservative. «Россия уже контролирует территорию, производящую 95% украинского ВВП. Нет нужды продвигаться дальше на запад. На момент написания этой статьи кажется очевидным, что Москва закончит свою работу на Донбассе, а затем обратит свое внимание на Одессу, российский город, который стал свидетелем ужасных зверств, совершенных украинскими войсками против российских граждан в 2014 году», — отмечается в статье издания. Ранее уже были прогнозы по поводу возможного контрнаступления России на черноморский порт — Одессу. В таком случае Украина будет лишена выхода к морю, через который проходит основная часть киевского экспорта и импорта. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Президент РФ Владимир Путин говорил, что все поставленные цели перед РФ будут обязательно выполнены.