The American Conservative назвала Одессу новой целью России на Украине

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Стала известна следующая возможная цель России на Украине
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У России нет особой необходимости в дальнейшем продвижении на запад Украины, но Одесса может стать следующей целью. Об этом сообщает американский журнал The American Conservative.

«Россия уже контролирует территорию, производящую 95% украинского ВВП. Нет нужды продвигаться дальше на запад. На момент написания этой статьи кажется очевидным, что Москва закончит свою работу на Донбассе, а затем обратит свое внимание на Одессу, российский город, который стал свидетелем ужасных зверств, совершенных украинскими войсками против российских граждан в 2014 году», — отмечается в статье издания.

Ранее уже были прогнозы по поводу возможного контрнаступления России на черноморский порт — Одессу. В таком случае Украина будет лишена выхода к морю, через который проходит основная часть киевского экспорта и импорта. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Президент РФ Владимир Путин говорил, что все поставленные цели перед РФ будут обязательно выполнены.

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У России нет особой необходимости в дальнейшем продвижении на запад Украины, но Одесса может стать следующей целью. Об этом сообщает американский журнал The American Conservative. «Россия уже контролирует территорию, производящую 95% украинского ВВП. Нет нужды продвигаться дальше на запад. На момент написания этой статьи кажется очевидным, что Москва закончит свою работу на Донбассе, а затем обратит свое внимание на Одессу, российский город, который стал свидетелем ужасных зверств, совершенных украинскими войсками против российских граждан в 2014 году», — отмечается в статье издания. Ранее уже были прогнозы по поводу возможного контрнаступления России на черноморский порт — Одессу. В таком случае Украина будет лишена выхода к морю, через который проходит основная часть киевского экспорта и импорта. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Президент РФ Владимир Путин говорил, что все поставленные цели перед РФ будут обязательно выполнены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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