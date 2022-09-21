Челябинские риелторы прогнозируют повышенный спрос на садовые участки

22 сентября 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Недорогие дачи в черте города и дня не простоят без продажи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинские риелторы ожидают, что спрос на садовые участки с домами, стоимостью до 1 млн рублей, скоро побьет все рекорды. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «Я уверена, что скоро будет большой спрос на дачи. Это связано с повышением спроса на продукцию с огородов, как это было в девяностые годы. Сейчас уже есть такая тенденция. Недорогие сады и дня не простоят без продажи, как только появятся объявления », — сообщила Кушнова. По словам риелтора, наибольшим спросом будут пользоваться дачи стоимостью до 1 млн рублей в черте и пригороде Челябинска. Эксперты уверены, стоимость на дачные участки сейчас зависит от трех составляющих: транспортной доступности и удаленности от центра города, наличия инфраструктуры и коммуникаций, состояния объекта недвижимости. Ранее в Челябинске активно скупались садовые участки в черте города. Дачи в Челябинске можно было купить за 600 тысяч рублей.

Челябинские риелторы ожидают, что спрос на садовые участки с домами, стоимостью до 1 млн рублей, скоро побьет все рекорды. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «Я уверена, что скоро будет большой спрос на дачи. Это связано с повышением спроса на продукцию с огородов, как это было в девяностые годы. Сейчас уже есть такая тенденция. Недорогие сады и дня не простоят без продажи, как только появятся объявления », — сообщила Кушнова. По словам риелтора, наибольшим спросом будут пользоваться дачи стоимостью до 1 млн рублей в черте и пригороде Челябинска. Эксперты уверены, стоимость на дачные участки сейчас зависит от трех составляющих: транспортной доступности и удаленности от центра города, наличия инфраструктуры и коммуникаций, состояния объекта недвижимости. Ранее в Челябинске активно скупались садовые участки в черте города. Дачи в Челябинске можно было купить за 600 тысяч рублей.