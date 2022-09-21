21 сентября 2022

Челябинские риелторы прогнозируют повышенный спрос на садовые участки

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов в СНТ Березка. Екатеринбург, дача, загородный дом, дачный участок, сад
Недорогие дачи в черте города и дня не простоят без продажи Фото:

Челябинские риелторы ожидают, что спрос на садовые участки с домами, стоимостью до 1 млн рублей, скоро побьет все рекорды. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«Я уверена, что скоро будет большой спрос на дачи. Это связано с повышением спроса на продукцию с огородов, как это было в девяностые годы. Сейчас уже есть такая тенденция. Недорогие сады и дня не простоят без продажи, как только появятся объявления », — сообщила Кушнова.

По словам риелтора, наибольшим спросом будут пользоваться дачи стоимостью до 1 млн рублей в черте и пригороде Челябинска. Эксперты уверены, стоимость на дачные участки сейчас зависит от трех составляющих: транспортной доступности и удаленности от центра города, наличия инфраструктуры и коммуникаций, состояния объекта недвижимости.

Ранее в Челябинске активно скупались садовые участки в черте города. Дачи в Челябинске можно было купить за 600 тысяч рублей.

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Челябинские риелторы ожидают, что спрос на садовые участки с домами, стоимостью до 1 млн рублей, скоро побьет все рекорды. Об этом URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «Я уверена, что скоро будет большой спрос на дачи. Это связано с повышением спроса на продукцию с огородов, как это было в девяностые годы. Сейчас уже есть такая тенденция. Недорогие сады и дня не простоят без продажи, как только появятся объявления », — сообщила Кушнова. По словам риелтора, наибольшим спросом будут пользоваться дачи стоимостью до 1 млн рублей в черте и пригороде Челябинска. Эксперты уверены, стоимость на дачные участки сейчас зависит от трех составляющих: транспортной доступности и удаленности от центра города, наличия инфраструктуры и коммуникаций, состояния объекта недвижимости. Ранее в Челябинске активно скупались садовые участки в черте города. Дачи в Челябинске можно было купить за 600 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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