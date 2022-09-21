21 сентября 2022

В Свердловской области откроются пункты голосования о присоединении Донбасса к РФ

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Единый день голосования. Пермь, единый день голосования, уик, избирательный участок, УИК 2744, УИК 2743 Ванюки
Референдум пройдет с 23 по 27 сентября Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В свердловских городах (в том числе в Екатеринбурге) откроются пункты для жителей Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей Украины, желающих проголосовать по вопросу присоединения территорий к России. Об этом сообщили в свердловской избирательной комиссии.

«Для проживающих за пределами [ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей] организованы избирательные участки, в том числе и в Свердловской области», — говорится в сообщении telegram-канала «Свердловский избирком». Референдум пройдет с 23 по 27 сентября.

С 23 по 26 сентября смогут проголосовать избиратели, находящиеся в свердловских городах. 27 сентября будет открыт пункт в Доме добровольца на Крылова, 2 в Екатеринбурге.

Для защиты жителей Донбасса 24 февраля была объявлена спецоперация РФ, целью которой также является денацификация и демилитаризация Украины. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что защита русскоязычного населения республик необходима. Местные администрации обратились к Путину с просьбой включить территории в состав РФ.

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В свердловских городах (в том числе в Екатеринбурге) откроются пункты для жителей Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей Украины, желающих проголосовать по вопросу присоединения территорий к России. Об этом сообщили в свердловской избирательной комиссии. «Для проживающих за пределами [ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей] организованы избирательные участки, в том числе и в Свердловской области», — говорится в сообщении telegram-канала «Свердловский избирком». Референдум пройдет с 23 по 27 сентября. С 23 по 26 сентября смогут проголосовать избиратели, находящиеся в свердловских городах. 27 сентября будет открыт пункт в Доме добровольца на Крылова, 2 в Екатеринбурге. Для защиты жителей Донбасса 24 февраля была объявлена спецоперация РФ, целью которой также является денацификация и демилитаризация Украины. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что защита русскоязычного населения республик необходима. Местные администрации обратились к Путину с просьбой включить территории в состав РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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