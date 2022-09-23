Evrensel: Запад признает референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсонской области

24 сентября 2022 в 07:25 Размер текста - 17 +

По словам автора материала, Запад со временем признает результаты референдумов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Со временем Запад может склониться к тому, чтобы признать территории Донбасса, Запорожья и Херсонской области частью России после референдумов. Об этом сообщает Evrensel. «Со временем Запад может склониться к тому, чтобы признать эти регионы частью России. До нынешнего конфликта в Европе на разных уровнях уже говорили, что отныне Крым — часть России. В условиях, когда РФ присоединит эти регионы к своей территории, а Запад включит Украину в свои ряды, на повестке дня могут возникнуть переговоры и прекращение огня», — написал автор материала Юджель Оздемир. По словам Оздемира, после результатов референдума, Запад будет предпринимать соответствующие меры, но автор отмечает, что санкции против РФ в настоящий момент не являются эффективными против России. Кроме того, для США сейчас актуальнее становится противостояние с Китаем, вследствие чего Россия в их глазах отойдет на второй план. Ранее в США пригрозили России жесткими санкциями из-за референдумов на освобожденных территориях. Также, по заявлениям главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, Запад попытается «заткнуть рты» участникам референдумов в Донбассе. Референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсонской области проводятся с 23 по 27 сентября. Явка жителей Донецкой народной республики (ДНР) в первый день голосования составила 23,64%, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Со временем Запад может склониться к тому, чтобы признать территории Донбасса, Запорожья и Херсонской области частью России после референдумов. Об этом сообщает Evrensel. «Со временем Запад может склониться к тому, чтобы признать эти регионы частью России. До нынешнего конфликта в Европе на разных уровнях уже говорили, что отныне Крым — часть России. В условиях, когда РФ присоединит эти регионы к своей территории, а Запад включит Украину в свои ряды, на повестке дня могут возникнуть переговоры и прекращение огня», — написал автор материала Юджель Оздемир. По словам Оздемира, после результатов референдума, Запад будет предпринимать соответствующие меры, но автор отмечает, что санкции против РФ в настоящий момент не являются эффективными против России. Кроме того, для США сейчас актуальнее становится противостояние с Китаем, вследствие чего Россия в их глазах отойдет на второй план. Ранее в США пригрозили России жесткими санкциями из-за референдумов на освобожденных территориях. Также, по заявлениям главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, Запад попытается «заткнуть рты» участникам референдумов в Донбассе. Референдумы в Донбассе, Запорожье и Херсонской области проводятся с 23 по 27 сентября. Явка жителей Донецкой народной республики (ДНР) в первый день голосования составила 23,64%, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского режима.