Беженка, жилье которой сожгли украинцы, проголосовала на референдуме в Челябинске

24 сентября 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

В Челябинской области проживает более 500 беженцев из освобожденных территорий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Беженка из Мариуполя Наталья Добровольская проголосовала в Челябинске на референдуме по присоединению ДНР к России. Она рассказала URA.RU, что покинула Мариуполь после того, как ее квартиру сожгли украинские военные. «В Мариуполе было очень страшно. С 28 февраля выключили газ, свет, воду и началось „веселье“. Бомбили, шли украинские танки, нашу квартиру сожгли вместе со всем, что в ней было», — рассказала беженка корреспонденту URA.RU. В Россию Наталья Добровольская переехала с двумя детьми и матерью. Сейчас мать вернулась обратно, чтобы подать документы на компенсацию за квартиру. В Челябинске Наталья живет в апарт-отеле, работает кладовщиком на заводе. В Мариуполе она была менеджером сети магазинов. Женщина рассказала, что уже оформила все необходимые документы в России, здесь для беженцев «красная дорожка». «Надеюсь, что после присоединения будет лучше. Я начну строить планы, пока мы их не строим», — сказала она. Референдумы по вопросу присоединения к России ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей проходят в Челябинске, где проживает порядка 500 беженцев из освобожденных территорий. Избирательная комиссия Челябинской области оказывает содействие процессу в рамках своих полномочий. Наталья Добровольская переехала из Мариуполя Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Беженка из Мариуполя Наталья Добровольская проголосовала в Челябинске на референдуме по присоединению ДНР к России. Она рассказала URA.RU, что покинула Мариуполь после того, как ее квартиру сожгли украинские военные. «В Мариуполе было очень страшно. С 28 февраля выключили газ, свет, воду и началось „веселье“. Бомбили, шли украинские танки, нашу квартиру сожгли вместе со всем, что в ней было», — рассказала беженка корреспонденту URA.RU. В Россию Наталья Добровольская переехала с двумя детьми и матерью. Сейчас мать вернулась обратно, чтобы подать документы на компенсацию за квартиру. В Челябинске Наталья живет в апарт-отеле, работает кладовщиком на заводе. В Мариуполе она была менеджером сети магазинов. Женщина рассказала, что уже оформила все необходимые документы в России, здесь для беженцев «красная дорожка». «Надеюсь, что после присоединения будет лучше. Я начну строить планы, пока мы их не строим», — сказала она. Референдумы по вопросу присоединения к России ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей проходят в Челябинске, где проживает порядка 500 беженцев из освобожденных территорий. Избирательная комиссия Челябинской области оказывает содействие процессу в рамках своих полномочий.