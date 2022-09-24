Жители Запорожья голосуют на референдуме в Челябинской области целыми семьями. Фото

25 сентября 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

В Челябинской области на голосование приходят семьями Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Жители Запорожья пришли всей семьей на участок в Троицке Челябинской для голосования на референдуме по вхождению ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Об этом сообщает облизбирком. «В Троицке жители города и ближайших населенных пунктов делают свой выбор на мобильном пункте голосования. Граждане Запорожской области пришли на голосование всей семьей», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале избиркома. Избирательные участки 25 и 26 сентября работают с 10:00 до 18:00, 27 сентября — с 10:00 до 16:00. Желающим проголосовать необходимо предъявить паспорт или любой другой документ, подтверждающий проживание на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей. В Челябинске проживает около 500 беженцев из освобожденных территорий. Здесь с 23 сентября проходят референдумы по вопросу присоединения к России ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Избирательная комиссия Челябинской области оказывает содействие данному процессу в рамках своих полномочий. Граждане Запорожской области пришли на голосование в Троицке всей семьей Избирком Челябинской области

Жители Запорожья пришли всей семьей на участок в Троицке Челябинской для голосования на референдуме по вхождению ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Об этом сообщает облизбирком. «В Троицке жители города и ближайших населенных пунктов делают свой выбор на мобильном пункте голосования. Граждане Запорожской области пришли на голосование всей семьей», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале избиркома. Избирательные участки 25 и 26 сентября работают с 10:00 до 18:00, 27 сентября — с 10:00 до 16:00. Желающим проголосовать необходимо предъявить паспорт или любой другой документ, подтверждающий проживание на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей. В Челябинске проживает около 500 беженцев из освобожденных территорий. Здесь с 23 сентября проходят референдумы по вопросу присоединения к России ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Избирательная комиссия Челябинской области оказывает содействие данному процессу в рамках своих полномочий.