24 сентября 2022
23 сентября 2022

Жители Донбасса проголосовали на референдуме и показали челябинцам свои сгоревшие дома

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Дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №3 и 9. Екатеринбург , триколор, флаг россии, избирательная кабинка, голосование, кабинка для голосования
Во время голосования жители Донбасса рассказали свои истории Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Челябинске на референдуме жители Северодонецка Луганской народной республики рассказали, как они жили в подвале. Они показали на фотографиях, какими стали их дома после бомбежки.

«Почти четыре месяца мы жили в подвале. Периодически были попадания в дом. Порядка десяти попаданий разными калибрами, а после последнего попадания мы уже не стали ждать и уехали», — рассказал один из жителей Северодонецка, которого приютил сын в Челябинске.

По его словам, на Донбассе остались жить измученные люди. В их домах не было воды, электричества и газа.

В Челябинской области проживает около 500 беженцев с освобожденных территорий. Избирательная комиссия области в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России оказывает содействие избирательным комиссиям ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей на территории региона. Беженцы также могут проголосовать в Челябинске.

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В Челябинске на референдуме жители Северодонецка Луганской народной республики рассказали, как они жили в подвале. Они показали на фотографиях, какими стали их дома после бомбежки. «Почти четыре месяца мы жили в подвале. Периодически были попадания в дом. Порядка десяти попаданий разными калибрами, а после последнего попадания мы уже не стали ждать и уехали», — рассказал один из жителей Северодонецка, которого приютил сын в Челябинске. По его словам, на Донбассе остались жить измученные люди. В их домах не было воды, электричества и газа. В Челябинской области проживает около 500 беженцев с освобожденных территорий. Избирательная комиссия области в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России оказывает содействие избирательным комиссиям ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей на территории региона. Беженцы также могут проголосовать в Челябинске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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