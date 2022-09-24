Жители Донбасса проголосовали на референдуме и показали челябинцам свои сгоревшие дома

В Челябинске на референдуме жители Северодонецка Луганской народной республики рассказали, как они жили в подвале. Они показали на фотографиях, какими стали их дома после бомбежки.
«Почти четыре месяца мы жили в подвале. Периодически были попадания в дом. Порядка десяти попаданий разными калибрами, а после последнего попадания мы уже не стали ждать и уехали», — рассказал один из жителей Северодонецка, которого приютил сын в Челябинске.
По его словам, на Донбассе остались жить измученные люди. В их домах не было воды, электричества и газа.
В Челябинской области проживает около 500 беженцев с освобожденных территорий. Избирательная комиссия области в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России оказывает содействие избирательным комиссиям ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей на территории региона. Беженцы также могут проголосовать в Челябинске.
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