Жители Донбасса проголосовали на референдуме и показали челябинцам свои сгоревшие дома

25 сентября 2022 в 15:58 Размер текста - 17 +

Во время голосования жители Донбасса рассказали свои истории Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Челябинске на референдуме жители Северодонецка Луганской народной республики рассказали, как они жили в подвале. Они показали на фотографиях, какими стали их дома после бомбежки. «Почти четыре месяца мы жили в подвале. Периодически были попадания в дом. Порядка десяти попаданий разными калибрами, а после последнего попадания мы уже не стали ждать и уехали», — рассказал один из жителей Северодонецка, которого приютил сын в Челябинске. По его словам, на Донбассе остались жить измученные люди. В их домах не было воды, электричества и газа. В Челябинской области проживает около 500 беженцев с освобожденных территорий. Избирательная комиссия области в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России оказывает содействие избирательным комиссиям ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей на территории региона. Беженцы также могут проголосовать в Челябинске.

В Челябинске на референдуме жители Северодонецка Луганской народной республики рассказали, как они жили в подвале. Они показали на фотографиях, какими стали их дома после бомбежки. «Почти четыре месяца мы жили в подвале. Периодически были попадания в дом. Порядка десяти попаданий разными калибрами, а после последнего попадания мы уже не стали ждать и уехали», — рассказал один из жителей Северодонецка, которого приютил сын в Челябинске. По его словам, на Донбассе остались жить измученные люди. В их домах не было воды, электричества и газа. В Челябинской области проживает около 500 беженцев с освобожденных территорий. Избирательная комиссия области в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России оказывает содействие избирательным комиссиям ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей на территории региона. Беженцы также могут проголосовать в Челябинске.