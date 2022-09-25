Житель Сургута провожает на Донбасс сразу двух зятьев

26 сентября 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

Сургутянин, не имея собственных сыновей, пришел поддержать зятьев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Сургута (ХМАО) провожает на Донбасс мужей двух дочерей, которые получили повестки в рамках мобилизации. Мужчина на условиях анонимности рассказал об этом журналисту URA.RU ожидая, пока зятья стояли в очереди на контрольную явку в мобилизационном пункте. «Молодцы они у меня. Настоящие мужики и воспитаны родителями правильно. Как получили повестки, сразу пошли. Кто еще будет защищать нашу Родину? Мы в этом вопросе солидарны с нашим президентом, что никто не будет решать судьбу России, кроме ее жителей. А для этого Отечество нужно защищать. Горжусь своими зятьями. Думаю, все нормально будет. Будем ждать их возращения с дочками», — сообщил сургутянин. На мобилизационный пункт в Сургуте, который расположен в Ледовом дворце, мужчина и две дочери с мужьями приехали к девяти утра. С собой они привезли все необходимые вещи на случай отправки в этот же день. Но у мобилизованных уточнили военную специальность и отправили домой. «Сегодня, я так понял, сравнивают военные специальности с базой данных военкомата и регистрируют явившихся. Ну, тема обычная для армии. Нужно быть готовым и ждать, когда понадобишься. Мы, в принципе, были к этому готовы. Уже не раз с зятьями это обсуждали. Так что пока ждем», — сообщил мужчина. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута раздали мобилизованным землякам бесплатные чай и кофе. Активисты организовали раздачу горячих напитков, чтобы люди могли согреться, ожидая очереди в пункт мобилизации. О частичной военной мобилизации в стране объявил Владимир Путин 21 сентября. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля начала военную спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Сургута (ХМАО) провожает на Донбасс мужей двух дочерей, которые получили повестки в рамках мобилизации. Мужчина на условиях анонимности рассказал об этом журналисту URA.RU ожидая, пока зятья стояли в очереди на контрольную явку в мобилизационном пункте. «Молодцы они у меня. Настоящие мужики и воспитаны родителями правильно. Как получили повестки, сразу пошли. Кто еще будет защищать нашу Родину? Мы в этом вопросе солидарны с нашим президентом, что никто не будет решать судьбу России, кроме ее жителей. А для этого Отечество нужно защищать. Горжусь своими зятьями. Думаю, все нормально будет. Будем ждать их возращения с дочками», — сообщил сургутянин. На мобилизационный пункт в Сургуте, который расположен в Ледовом дворце, мужчина и две дочери с мужьями приехали к девяти утра. С собой они привезли все необходимые вещи на случай отправки в этот же день. Но у мобилизованных уточнили военную специальность и отправили домой. «Сегодня, я так понял, сравнивают военные специальности с базой данных военкомата и регистрируют явившихся. Ну, тема обычная для армии. Нужно быть готовым и ждать, когда понадобишься. Мы, в принципе, были к этому готовы. Уже не раз с зятьями это обсуждали. Так что пока ждем», — сообщил мужчина. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута раздали мобилизованным землякам бесплатные чай и кофе. Активисты организовали раздачу горячих напитков, чтобы люди могли согреться, ожидая очереди в пункт мобилизации. О частичной военной мобилизации в стране объявил Владимир Путин 21 сентября. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля начала военную спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.