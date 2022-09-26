Бастрыкин устроил проверку руководству следкома ХМАО

27 сентября 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

Бастрыкин потребовал доложить о ходе следствия после обращение жительницы региона Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у руководства СК по ХМАО доклад о ходе расследования уголовного дела, в ходе которого чиновники Лянтора оставили многодетные семьи без земли под строительство жилья. Об этом сообщили в информационном центре СК России. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал от руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаила Викторовича Мокшина доклад о ходе расследования уголовного дела и принимаемых мерах по восстановлению прав многодетных семей», — говорится на официальной странице информационного центра СК России «ВКонтакте» Бастрыкин потребовал доложить о ситуации после обращения в ведомство жительницы региона. По ее словам, чиновники в администрации Лянтора, в отношении которых ведется расследование, до сих пор не привлечены к ответственности, хотя следствие идет длительное время. Ранее URA.RU рассказывало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку сотрудников следкома ХМАО, причастных к расследованию смертей жителей региона после их обращений в больницы. По мнению главы СК РФ следователи провели работу неудовлетворительно.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у руководства СК по ХМАО доклад о ходе расследования уголовного дела, в ходе которого чиновники Лянтора оставили многодетные семьи без земли под строительство жилья. Об этом сообщили в информационном центре СК России. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал от руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаила Викторовича Мокшина доклад о ходе расследования уголовного дела и принимаемых мерах по восстановлению прав многодетных семей», — говорится на официальной странице информационного центра СК России «ВКонтакте» Бастрыкин потребовал доложить о ситуации после обращения в ведомство жительницы региона. По ее словам, чиновники в администрации Лянтора, в отношении которых ведется расследование, до сих пор не привлечены к ответственности, хотя следствие идет длительное время. Ранее URA.RU рассказывало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку сотрудников следкома ХМАО, причастных к расследованию смертей жителей региона после их обращений в больницы. По мнению главы СК РФ следователи провели работу неудовлетворительно.