Явка на референдуме в ЛНР превысила 90%

За несколько дней референдума голоса отдали почти все жители республики
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Промежуточная явка на референдум в Луганской народной республике на 12:00 по московскому времени в последний день голосования составила более 90%. Об этом говорится в сообщении местного ЦИК.
«Промежуточная явка на референдум в ЛНР на 12:00 мск 27 сентября составила 90,64%», — говорится в сообщении избиркома.
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