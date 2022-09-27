Явка на референдуме в ЛНР превысила 90%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конференция партии Единая Россия по вопросам участия в выборах депутатов городской думы. Курган , бюллетени, голосование, урна для голосования
За несколько дней референдума голоса отдали почти все жители республики Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Промежуточная явка на референдум в Луганской народной республике на 12:00 по московскому времени в последний день голосования составила более 90%. Об этом говорится в сообщении местного ЦИК.

«Промежуточная явка на референдум в ЛНР на 12:00 мск 27 сентября составила 90,64%», — говорится в сообщении избиркома.

Узнавайте все новости о мобилизации и ходе СВО на Украине из одного письма.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Промежуточная явка на референдум в Луганской народной республике на 12:00 по московскому времени в последний день голосования составила более 90%. Об этом говорится в сообщении местного ЦИК. «Промежуточная явка на референдум в ЛНР на 12:00 мск 27 сентября составила 90,64%», — говорится в сообщении избиркома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...