Явка на референдуме в ЛНР превысила 90% 27 сентября 2022 в 14:14 Размер текста - 17 + За несколько дней референдума голоса отдали почти все жители республики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Промежуточная явка на референдум в Луганской народной республике на 12:00 по московскому времени в последний день голосования составила более 90%. Об этом говорится в сообщении местного ЦИК. «Промежуточная явка на референдум в ЛНР на 12:00 мск 27 сентября составила 90,64%», — говорится в сообщении избиркома. Промежуточная явка на референдум в Луганской народной республике на 12:00 по московскому времени в последний день голосования составила более 90%. Об этом говорится в сообщении местного ЦИК. «Промежуточная явка на референдум в ЛНР на 12:00 мск 27 сентября составила 90,64%», — говорится в сообщении избиркома. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям