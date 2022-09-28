В Свердловской области мальчик перебегал перед машинами ради видео. Фото

29 сентября 2022 в 08:30 Размер текста - 17 +

Мальчик выбегал на проезжую часть, чтобы его сняли на видео подруги (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Сухого Лога (Свердловская область) обсуждают в соцсетях подростка, который ради видео выскакивает на проезжую часть перед движущимися машинами. Пост об опасном развлечении опубликовала одна из жительниц города. «На улице Фучика, напротив магазина „Галактика“, мальчишка выскакивает под проезжающие машины. А рядом стоят две девочки, которые снимают его на видео», — приводит слова девушки сообщество «Типичный Сухой Лог» в соцсети «ВКонтакте». Другая девушка, проезжавшая на машине по этой улице, подтвердила, что мальчик выбегает на проезжую часть. «Я спешила за ребенком в детский садик после работы. И вдруг подросток начал перебегать откуда-то. Я посигналила ему, он остановился. Я поехала дальше. Сбоку, на аллее, стояли девочки, в руках держали телефоны», — сказала девушка корреспонденту URA.RU. Журналист агентства обратился за комментарием в ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. Мальчик провоцировал ДТП ради видео Фото: сообщество «Типичный Сухой Лог» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Сухого Лога (Свердловская область) обсуждают в соцсетях подростка, который ради видео выскакивает на проезжую часть перед движущимися машинами. Пост об опасном развлечении опубликовала одна из жительниц города. «На улице Фучика, напротив магазина „Галактика“, мальчишка выскакивает под проезжающие машины. А рядом стоят две девочки, которые снимают его на видео», — приводит слова девушки сообщество «Типичный Сухой Лог» в соцсети «ВКонтакте». Другая девушка, проезжавшая на машине по этой улице, подтвердила, что мальчик выбегает на проезжую часть. «Я спешила за ребенком в детский садик после работы. И вдруг подросток начал перебегать откуда-то. Я посигналила ему, он остановился. Я поехала дальше. Сбоку, на аллее, стояли девочки, в руках держали телефоны», — сказала девушка корреспонденту URA.RU. Журналист агентства обратился за комментарием в ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.