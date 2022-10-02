Силовики провели учения в пермском аэропорту

03 октября 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

В пермском аэропорту прошли учения Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Сотрудники ФСБ совместно с другими ведомствами провели антитеррористические учения в пермском аэропорту Большое Савино. В пресс-службе краевого УФСБ рассказали, что они проходили 29 и 30 сентября. «Цель учений — работа оперативного штаба во время террористической угрозы. На практике были отработаны ситуации по освобождению заложников, эвакуации людей, а также ликвидация последствий теракта», — пояснили в ведомстве. Во время учений участие также принимали представители ГУ МВД, ГУ МЧС России по Пермскому краю, ЦССИ ФСО, Росгвардии, Пермского ЛО МВД. Подводя итоги проведенных учений, глава УФСБ по Пермскому краю Геннадий Анацкий отметил, что в дальнейшем мероприятия по борьбе с терроризмом будут совершенствоваться.

Сотрудники ФСБ совместно с другими ведомствами провели антитеррористические учения в пермском аэропорту Большое Савино. В пресс-службе краевого УФСБ рассказали, что они проходили 29 и 30 сентября. «Цель учений — работа оперативного штаба во время террористической угрозы. На практике были отработаны ситуации по освобождению заложников, эвакуации людей, а также ликвидация последствий теракта», — пояснили в ведомстве. Во время учений участие также принимали представители ГУ МВД, ГУ МЧС России по Пермскому краю, ЦССИ ФСО, Росгвардии, Пермского ЛО МВД. Подводя итоги проведенных учений, глава УФСБ по Пермскому краю Геннадий Анацкий отметил, что в дальнейшем мероприятия по борьбе с терроризмом будут совершенствоваться.