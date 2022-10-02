02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

Силовики провели учения в пермском аэропорту

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Новый терминал Пермского аэропорта Большое Савино. Пермь , аэропорт большое савино, аэропорт пермь
В пермском аэропорту прошли учения Фото:

Сотрудники ФСБ совместно с другими ведомствами провели антитеррористические учения в пермском аэропорту Большое Савино. В пресс-службе краевого УФСБ рассказали, что они проходили 29 и 30 сентября.

«Цель учений — работа оперативного штаба во время террористической угрозы. На практике были отработаны ситуации по освобождению заложников, эвакуации людей, а также ликвидация последствий теракта», — пояснили в ведомстве.

Во время учений участие также принимали представители ГУ МВД, ГУ МЧС России по Пермскому краю, ЦССИ ФСО, Росгвардии, Пермского ЛО МВД. Подводя итоги проведенных учений, глава УФСБ по Пермскому краю Геннадий Анацкий отметил, что в дальнейшем мероприятия по борьбе с терроризмом будут совершенствоваться.

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Сотрудники ФСБ совместно с другими ведомствами провели антитеррористические учения в пермском аэропорту Большое Савино. В пресс-службе краевого УФСБ рассказали, что они проходили 29 и 30 сентября. «Цель учений — работа оперативного штаба во время террористической угрозы. На практике были отработаны ситуации по освобождению заложников, эвакуации людей, а также ликвидация последствий теракта», — пояснили в ведомстве. Во время учений участие также принимали представители ГУ МВД, ГУ МЧС России по Пермскому краю, ЦССИ ФСО, Росгвардии, Пермского ЛО МВД. Подводя итоги проведенных учений, глава УФСБ по Пермскому краю Геннадий Анацкий отметил, что в дальнейшем мероприятия по борьбе с терроризмом будут совершенствоваться.
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