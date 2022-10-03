Многодетная екатеринбурженка заявила о готовности мобилизоваться вслед за мужем. Видео

03 октября 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

Екатерина готова, как и ее муж, выполнить свой долг Фото: URA.RU © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Екатеринбургский врач Екатерина Б. — мать троих детей — собирается встать на учет в военкомат и готова, как и ее муж, отправиться на спецоперацию на Украину. Об этом она и ее супруг рассказали корреспонденту URA.RU. «Мы год назад приехали из Новосибирска в Екатеринбург, в свое время не прикрепились, делаем это сейчас. Я ранее служил в сухопутных войсках, сержант, командир стрелкового отделения. Если надо — готов отправиться по мобилизации. Скрываться, бегать не буду. У жены тоже военник, тоже надо прикрепляться», — рассказал Александр Б. Мужчина работает вахтовым методом и недавно вернулся с севера, где был в поездке с геологами. Его жена Екатерина — врач. Семья воспитывает троих детей, также у Александра есть ребенок от первого брака. На вопрос о возможной мобилизации главы семейства Екатерина отвечает неохотно. «Я бы не хотела, конечно, чтобы он ехал, но если придет повестка — проводим. Что делать-то? Людям помочь надо. Меня не знаю — призовут не призовут, но если призовут — тоже поеду. Хотя я не хирург, не реаниматолог, а врач УЗИ, но если призовут, буду вспоминать старые знания», — сказала женщина. 21 сентября в России указом президента Владимира Путина началась частичная мобилизация. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны около 300 тысяч резервистов. Как объясняли юристы, мобилизованные граждане могут рассчитывать на те же меры поддержки, что и служащие по контракту. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский врач Екатерина Б. — мать троих детей — собирается встать на учет в военкомат и готова, как и ее муж, отправиться на спецоперацию на Украину. Об этом она и ее супруг рассказали корреспонденту URA.RU. «Мы год назад приехали из Новосибирска в Екатеринбург, в свое время не прикрепились, делаем это сейчас. Я ранее служил в сухопутных войсках, сержант, командир стрелкового отделения. Если надо — готов отправиться по мобилизации. Скрываться, бегать не буду. У жены тоже военник, тоже надо прикрепляться», — рассказал Александр Б. Мужчина работает вахтовым методом и недавно вернулся с севера, где был в поездке с геологами. Его жена Екатерина — врач. Семья воспитывает троих детей, также у Александра есть ребенок от первого брака. На вопрос о возможной мобилизации главы семейства Екатерина отвечает неохотно. «Я бы не хотела, конечно, чтобы он ехал, но если придет повестка — проводим. Что делать-то? Людям помочь надо. Меня не знаю — призовут не призовут, но если призовут — тоже поеду. Хотя я не хирург, не реаниматолог, а врач УЗИ, но если призовут, буду вспоминать старые знания», — сказала женщина. 21 сентября в России указом президента Владимира Путина началась частичная мобилизация. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны около 300 тысяч резервистов. Как объясняли юристы, мобилизованные граждане могут рассчитывать на те же меры поддержки, что и служащие по контракту.