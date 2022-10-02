02 октября 2022
01 октября 2022

Власти РФ порекомендовали регионам два пермских проекта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа за компьютером. Иллюстрации. Екатеринбург, ноутбук, интернет, apple, работа, макбук, фриланс, компьютер, эпл, онлайн, удаленная работа, удаленка, macbook
Пермские онлайн-проекты рекомендованы для внедрения в других регионах Фото:

Министерство экономического развития РФ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) рекомендовало к массовому распространению два пермских проекта. Речь об интерактивном портале «Управляем вместе» и Единой платформе управления транспортной системой (ЕПУТС). Соответствующая информация размещена на платформе АСИ «Смартека». Всего в список вошли 82 онлайн-практики.

«По словам заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вахрукова, все выделенные практики направлены на создание комфортной городской среды для жизни, модернизацию и цифровизацию городских транспортных систем. А кроме того — на развитие агропромышленного комплекса и инновационных подходов в образовании, оптимизацию системы госуправления, а также на поддержку семей с детьми и пенсионеров, мониторинг состояния здоровья и профилактику заболеваний», — сообщается на сайте правительства Пермского края.

По словам замглавы федерального минэкономразвития, задача руководителей субъектов РФ — выбрать из перечня наиболее подходящие для внедрения в регионах проекты. Механизм отбора и тиражирование будут осуществляться на регулярной основе.

Проект «Управляем вместе» для приема сообщений граждан и оказания услуг в цифровом формате начал работу в Прикамье в 2017 году. На портале открыто более 200 тем, по которым жители могут сообщить о нарушениях и в короткие сроки получить обратную связь от органов власти. Единая платформа управления транспортной системой, внедренная в регионе, объединяет собой все подсистемы и сервисы Интеллектуальной транспортной системы дорожной сети. В их числе — метеомониторинг, управление светофорами и системой видеонаблюдения.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Министерство экономического развития РФ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) рекомендовало к массовому распространению два пермских проекта. Речь об интерактивном портале «Управляем вместе» и Единой платформе управления транспортной системой (ЕПУТС). Соответствующая информация размещена на платформе АСИ «Смартека». Всего в список вошли 82 онлайн-практики. «По словам заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вахрукова, все выделенные практики направлены на создание комфортной городской среды для жизни, модернизацию и цифровизацию городских транспортных систем. А кроме того — на развитие агропромышленного комплекса и инновационных подходов в образовании, оптимизацию системы госуправления, а также на поддержку семей с детьми и пенсионеров, мониторинг состояния здоровья и профилактику заболеваний», — сообщается на сайте правительства Пермского края. По словам замглавы федерального минэкономразвития, задача руководителей субъектов РФ — выбрать из перечня наиболее подходящие для внедрения в регионах проекты. Механизм отбора и тиражирование будут осуществляться на регулярной основе. Проект «Управляем вместе» для приема сообщений граждан и оказания услуг в цифровом формате начал работу в Прикамье в 2017 году. На портале открыто более 200 тем, по которым жители могут сообщить о нарушениях и в короткие сроки получить обратную связь от органов власти. Единая платформа управления транспортной системой, внедренная в регионе, объединяет собой все подсистемы и сервисы Интеллектуальной транспортной системы дорожной сети. В их числе — метеомониторинг, управление светофорами и системой видеонаблюдения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...