Свердловский военком раскрыл, сколько мобилизованных отправили на передовую

Военком Сысертского округа: с начала мобилизации на фронт отправились сотни свердловчан
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Около 300 свердловских солдат запаса из Сысертского городского  округа убыли на военную подготовку Фото:
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Мобилизация в России

После объявления частичной мобилизации в России из Сысертского городского округа были призваны на службу порядка 300 запасников. Об этом жителям Сысертского городского округа рассказал местный военный комиссар, полковник в отставке Александр Яковлев.

«Из Сысертского городского округа с начала частичной мобилизации было отправлено порядка 300 человек. Призыв по указу президента России Владимира Путина будем продолжать после 10 октября», — сказал он во время прямого эфира, который транслировался в группе «Арамильские Вести» во «ВКонтакте».

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Первые повестки начали разносить после обращения президента России Владимира Путина, который уточнял, что мобилизация коснется бойцов со специальным образованием и боевым опытом. Спецоперация России на Украине начата с целью остановить восьмилетние обстрелы ВСУ территорий ДНР и ЛНР. Для этого было решено провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

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После объявления частичной мобилизации в России из Сысертского городского округа были призваны на службу порядка 300 запасников. Об этом жителям Сысертского городского округа рассказал местный военный комиссар, полковник в отставке Александр Яковлев. «Из Сысертского городского округа с начала частичной мобилизации было отправлено порядка 300 человек. Призыв по указу президента России Владимира Путина будем продолжать после 10 октября», — сказал он во время прямого эфира, который транслировался в группе «Арамильские Вести» во «ВКонтакте». Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Первые повестки начали разносить после обращения президента России Владимира Путина, который уточнял, что мобилизация коснется бойцов со специальным образованием и боевым опытом. Спецоперация России на Украине начата с целью остановить восьмилетние обстрелы ВСУ территорий ДНР и ЛНР. Для этого было решено провести денацификацию и демилитаризацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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