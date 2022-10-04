04 октября 2022

В Екатеринбурге с рельсов сошел состав поезда

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, электровоз, город екатеринбург, свжд, железная дорога, электродепо, железнодорожное депо, депо
На месте происшествия работают представители транспортной прокуратуры Фото:

На станции Шарташ Свердловской железной дороги в Екатеринбурге с рельсов сошли три грузовых вагона. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«5 октября в 11:20 в парке железнодорожной станции Шарташ Свердловской железной дороги при производстве маневровых работ произошел сход одного порожнего вагона и двух вагонов, груженных строительными материалами», — заявили в пресс-службе. Пострадавших в результате инцидента нет.

Инфраструктура железнодорожного транспорта из-за схода не повреждена, движение поездов не приостанавливалось. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, также Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее под Серовом (Свердловская область) локомотив поезда сошел с рельсов, после чего на место выехали силовики. В происшествии никто не пострадал, а поезд оперативно вернули на пути.

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На станции Шарташ Свердловской железной дороги в Екатеринбурге с рельсов сошли три грузовых вагона. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. «5 октября в 11:20 в парке железнодорожной станции Шарташ Свердловской железной дороги при производстве маневровых работ произошел сход одного порожнего вагона и двух вагонов, груженных строительными материалами», — заявили в пресс-службе. Пострадавших в результате инцидента нет. Инфраструктура железнодорожного транспорта из-за схода не повреждена, движение поездов не приостанавливалось. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, также Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ранее под Серовом (Свердловская область) локомотив поезда сошел с рельсов, после чего на место выехали силовики. В происшествии никто не пострадал, а поезд оперативно вернули на пути.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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