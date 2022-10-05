В ХМАО предприниматели просят отсрочку от мобилизации

06 октября 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

В торгово-промышленной палате готовы принимать обращения предпринимателей по вопросам, связанным с мобилизацией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Нижневартовске торгово-промышленная палата работает над предложениями, которые могут позволить ряду предпринимателей получить отсрочку от мобилизации. Об этом URA.RU рассказал руководитель нижневартовской ТПП Анатолий Лисин. «К примеру, на предпринимателе лежат достаточно серьезные обязательства, штатные сотрудники, организация существует не первый год, есть действующие контракты и кредиты. Понятно, если человек единственный учредитель и руководитель, на котором все держится и он выпадет из процесса, по цепной реакции пострадают еще люди. Поэтому мы этот момент решили проработать и свои предложения направить в Торгово-промышленную палату Российской Федерации», — прокомментировал корреспонденту агентства Лисин. Сейчас в торгово-промышленной палате также готовы принимать обращения предпринимателей по вопросам, связанным с мобилизацией. «Мы общаемся с коллегами других ТПП. И не только у нас эти предложения генерируются, а на федеральном уровне уже их собирают», — уточнил Лисин. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР.

В Нижневартовске торгово-промышленная палата работает над предложениями, которые могут позволить ряду предпринимателей получить отсрочку от мобилизации. Об этом URA.RU рассказал руководитель нижневартовской ТПП Анатолий Лисин. «К примеру, на предпринимателе лежат достаточно серьезные обязательства, штатные сотрудники, организация существует не первый год, есть действующие контракты и кредиты. Понятно, если человек единственный учредитель и руководитель, на котором все держится и он выпадет из процесса, по цепной реакции пострадают еще люди. Поэтому мы этот момент решили проработать и свои предложения направить в Торгово-промышленную палату Российской Федерации», — прокомментировал корреспонденту агентства Лисин. Сейчас в торгово-промышленной палате также готовы принимать обращения предпринимателей по вопросам, связанным с мобилизацией. «Мы общаемся с коллегами других ТПП. И не только у нас эти предложения генерируются, а на федеральном уровне уже их собирают», — уточнил Лисин. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт должны направить около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР.