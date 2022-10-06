Восемь человек, в том числе четверо пассажиров, получили травмы в результате автомобильной аварии на улице Худякова в Челябинске. Семеро из пострадавших госпитализированы, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области
«В Челябинске около 21.00 на улице Худякова произошло столкновение нескольких автомобилей. По первоначальным данным, медицинская помощь потребовалась водителям Nissan Juke, Nissan Qashqai и ВАЗ-2111, их доставили в больницу. Еще один водитель, управлявший „Ладой“ девятой модели, от госпитализации отказался», — уточнили в ведомстве.
В больницу также доставлены четверо пассажиров. Ранее сообщалось, что на месте аварии образовалась пробка. В районе ДТП работают экипажи городской ГИБДД, ведется регулировка движения. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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