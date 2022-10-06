Восемь человек пострадали в ДТП у плотины в Челябинске. Видео

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Пожар в Малиновке. Курган, смог, трасса, гаи
На месте аварии работают регулировщики Фото:

Восемь человек, в том числе четверо пассажиров, получили травмы в результате автомобильной аварии на улице Худякова в Челябинске. Семеро из пострадавших госпитализированы, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области

«В Челябинске около 21.00 на улице Худякова произошло столкновение нескольких автомобилей. По первоначальным данным, медицинская помощь потребовалась водителям Nissan Juke, Nissan Qashqai и ВАЗ-2111, их доставили в больницу. Еще один водитель, управлявший „Ладой“ девятой модели, от госпитализации отказался», — уточнили в ведомстве.

В больницу также доставлены четверо пассажиров. Ранее сообщалось, что на месте аварии образовалась пробка. В районе ДТП работают экипажи городской ГИБДД, ведется регулировка движения. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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Восемь человек, в том числе четверо пассажиров, получили травмы в результате автомобильной аварии на улице Худякова в Челябинске. Семеро из пострадавших госпитализированы, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области «В Челябинске около 21.00 на улице Худякова произошло столкновение нескольких автомобилей. По первоначальным данным, медицинская помощь потребовалась водителям Nissan Juke, Nissan Qashqai и ВАЗ-2111, их доставили в больницу. Еще один водитель, управлявший „Ладой“ девятой модели, от госпитализации отказался», — уточнили в ведомстве. В больницу также доставлены четверо пассажиров. Ранее сообщалось, что на месте аварии образовалась пробка. В районе ДТП работают экипажи городской ГИБДД, ведется регулировка движения. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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